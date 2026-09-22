Ольга Сумская призналась, какие уколы красоты делает в 60 лет: "Очень довольна"

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

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60-летняя украинская актриса Ольга Сумская рассказала, какие процедуры она делает у косметолога и благодаря чему поддерживает свежесть кожи.

Актриса не скрывает своего возраста. При этом она по-прежнему получает комплименты по поводу своей внешности. Сумская не стремится кардинально менять черты лица. При этом в ее beauty-арсенале есть процедуры, направленные на уход за кожей. Одной из них актриса особенно довольна. Речь идет об инъекционной процедуре на основе гиалуроновой кислоты.

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«Уже несколько лет делаю процедуру Profhilo, очень довольна. Внимание: остерегайтесь подделок, обращайтесь к профессионалам», — поделилась знаменитость.

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Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Profhilo применяют для интенсивного увлажнения и улучшения качества кожи. Препарат содержит две формы гиалуроновой кислоты, обладающие разными свойствами. Одна из них направлена на увлажнение, а другая стимулирует естественные процессы в коже. После процедуры Сумская также показала себя своим подписчикам.

В то же время в уходе за собой актриса придерживается принципиальной позиции в отношении ботокса. Она отказалась от этой процедуры, поскольку для нее важно сохранить естественную мимику.

«Для актеров мимика — главное», — объясняла Сумская свой выбор.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Среди других процедур, которые выбирает знаменитость — RF-лифтинг, направленный на подтяжку кожи с помощью радиоволн, а также аппаратный уход Glow Solution. Последний включает в себя легкий кислотный пилинг и увлажнение кожи.

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Напомним, недавно Ольга Сумская неожиданно стала брюнеткой с короткими волосами и поразила всех тем, как изменилась до неузнаваемости.

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