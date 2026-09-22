Проблеми залишаться в минулому: для яких трьох знаків зодіаку все зміниться 23 вересня

Гороскоп на 23 вересня / © із соцмереж

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Від 23 вересня 2026 року для трьох знаків зодіаку може розпочатися значно спокійніший період. За прогнозом астрологів, Сонце в Терезах допоможе їм залишити позаду проблеми, які останнім часом забирали багато сил, і нарешті відчути полегшення.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Початок сезону Терезів пов’язують із відновленням внутрішньої рівноваги, прощенням та звільненням від зайвого емоційного тягаря. Особливо помітними ці зміни можуть стати для Овнів, Скорпіонів і Водоліїв.

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Овен

Для Овнів 23 вересня може стати своєрідною точкою виходу зі складного періоду. Останні місяці могли принести чимало випробувань, однак тепер ситуація поступово змінюватиметься на краще.

Представникам цього знака стане простіше визначитися з тим, чого вони насправді хочуть. Особливо це стосуватиметься важливого вибору, здатного вплинути на подальші події. Астрологи радять прислухатися до себе: правильне рішення цього разу може виявитися набагато очевиднішим, ніж здавалося раніше.

Скорпіон

Скорпіони нарешті зможуть відпустити те, що тривалий час не давало їм спокою. Проблеми, які ще нещодавно здавалися серйозними та виснажливими, поступово втратять своє значення.

Сонце в Терезах підштовхне представників знака відмовитися від усього, що заважає рухатися вперед. Йдеться передусім про переживання і ситуації з минулого, за які Скорпіони продовжували триматися. 23 вересня вони можуть зрозуміти, що вже переросли частину своїх старих проблем і більше не хочуть витрачати на них сили.

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Водолій

Для Водоліїв також завершується непростий етап. Те, що певний час завдавало болю або створювало труднощі, більше не матиме над ними колишньої влади.

Представники цього знака можуть подивитися на минулі переживання зовсім інакше та усвідомити, що надавали їм занадто великого значення. Від 23 вересня астрологи прогнозують Водоліям більше внутрішньої свободи та можливість зосередитися на майбутньому замість постійного повернення до того, що вже сталося.

Нагадаємо, астрологи повідомили, що нам пророкують зірки на жовтень 2026 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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