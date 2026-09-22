Спокусливі ніжки: чому для більшості чоловіків це сексуальний тригер / © Credits

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Чому деякі чоловіки насамперед звертають увагу на жіночі ноги — наука наразі не має однозначної відповіді на це питання. Досліджень саме про таке чоловіче вподобання не так багато.

Водночас ми знаємо, що чоловіки частіше звертають увагу на довші за середню довжину ноги та на пропорційне співвідношення довжини ніг і тіла. Цікаво, що жіночі вподобання щодо чоловічої зовнішності можуть бути іншими. Про це розповіло видання Psychology Today.

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Ноги — не лише про секс

Чоловіків можуть приваблювати не лише форма чи довжина ніг. Важливими здаються їхня гладкість, стрункість, тонус і загальний вигляд.

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На думку учасників численних онлайн-дискусій, ноги можуть здаватися загадковішими та чуттєвішими, ніж інші частини тіла. Вони привертають увагу, але не відкривають усе одразу. Саме це залишає простір для фантазії. Тому для деяких чоловіків ноги — своєрідний «візуальний натяк», який може бути не менш цікавим, ніж прямі сексуальні сигнали.

Важливість одягу

Ще одна причина — можливість поступово показувати ноги. Спідниця, сукня з розрізом, панчохи чи короткі шорти можуть привернути увагу саме до цієї частини тіла. Водночас одяг може одночасно відкривати та приховувати ноги. Така гра часто посилює зацікавленість, адже людина бачить частину образу, а решту домальовує у власній уяві.

Мода формує наші уявлення про красу

Телебачення, реклама та мода також впливають на те, як ми сприймаємо жіночі ніжки. Красиві ноги часто використовують у рекламі автомобілів, косметики, одягу та інших товарів, щоб привернути увагу.

На їхній вигляд впливають і звичні б’юті-хитрики. Гоління робить шкіру гладкою, доглядові засоби — м’якою та доглянутою, а засмага може підкреслити контури тіла. Панчохи й високі підбори також візуально змінюють вигляд ніжок. Тому уявлення про «ідеальні ноги» складається не лише з природних особливостей тіла, а й під впливом моди та популярної культури.

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Чи справді довгі ноги — найпривабливіша частина тіла

Для частини чоловіків — так, довгі ноги часто асоціюються зі стрункістю і гарними пропорціями. Саме тому цей образ так часто використовують у модельній індустрії. Проте універсальної думки тут не існує. Те, що одна людина вважає привабливим, для іншої може бути абсолютно неважливим. На вподобання впливають особистий досвід, культура та індивідуальний смак.

Усе може бути набагато простіше, ніж здається. Комусь подобається обличчя, комусь очі, комусь — волосся, а комусь особливо подобаються ноги. На таке вподобання можуть впливати особистий досвід, культурні образи та асоціації, які формуються ще в юності. З часом певна риса зовнішності може стати особливо привабливою.

Єдиної причини, чому чоловікам подобаються жіночі ноги, немає. Для когось важливі їхня довжина та форма, для когось — гладкість і доглянутість, а для когось головну роль відіграє сама загадковість цієї частини тіла. Можливо, саме поєднання краси, руху та недомовленості й робить ноги особливим об’єктом уваги, адже іноді приваблює не лише те, що ми бачимо, а й те, що залишаємо своїй уяві.

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