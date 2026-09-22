"Росія вже програла війну": президент Литви заявив, чому Путін не може визнати поразку

Президент Литви Наусєда / © скриншот з відео

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Росія фактично програла війну та втратила понад 1,5 млн військових. Натомість Україна успішно зберігає свою незалежність.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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Оцінюючи становище російської влади, литовський лідер зазначив, що режим опиняється у глухому куті та змушений постійно підвищувати ставки.

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«Фактично, Росія вже програла війну. Проте, її керівництво не може дозволити собі визнати поразку, оскільки боїться міжнародної правової відповідальності та можливої помсти з боку власного народу», — заявив президент Литви.

За словами Наусєди, за останні 55 місяців армія РФ втратила понад 1,5 мільйона військових. При цьому за минулий рік окупанти захопили лише 0,3% території України ціною понад 400 тисяч убитих і поранених солдатів.

Політик підкреслив, що колосальні зусилля та жертви не принесли Москві бажаного результату. Натомість українська держава продемонструвала стійкість.

«Проте, всі ці величезні зусилля, вся та кров і сльози, по суті, ні до чого не призвели. Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава. Українська мова, культура та національна ідентичність живі та процвітають», — підсумував Гітанас Науседа.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не проти ще раз зустрітися з диктатором Путіним для завершення війни в Україні.

Також Дональд Трамп оцінив наслідки ударів України по російських НПЗ, заявивши про серйозний вплив на РФ.

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