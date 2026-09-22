Чи буде енергетичне перемир’я: що сказав Зеленський після розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо росіяни чинитимуть дзеркально та відмовляться від своїх ударів.

Про це глава держави сказав після переговорів з Дональдом Трампом.

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«Звісно, ми готові припинити удари по їхніх НПЗ та енергетичній інфраструктурі, якщо вони не битимуть по нашій енергетиці. Ми готові не бити впродовж місяця. І це стосується всього. Якщо ми не атакуємо енергетику, то всю енергетику, це наша пропозиція. Але я не знаю позицію Росії щодо цього», — зазначив він.

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За словами Зеленського, США передадуть українську пропозицію стосовно енергетичного перемирʼя росіянам.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Путін хоче завершити війну.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським можливе «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією.

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