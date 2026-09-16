Україна готова до енергетичного перемир’я: у МЗС назвали умову для Росії

Георгій Тихий.

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Україна готова припинити вогонь, але чекає від Росії дзеркальних кроків і чіткого переліку об’єктів для узгодження деталей.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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Енергетичне перемир’я з РФ: що пропонує Україна

За словами речника МЗС, Україна вже давно пропонує припинити вогонь на чесних і справедливих умовах.

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«Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об’єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це», — наголосив Георгій Тихий.

Дипломат відзначив важливість і своєчасність зусиль США для досягнення домовленостей. Він додав, що над рішеннями в енергетиці та експорті зерна працюють й інші країни-партнери.

В МЗС підкреслили, що Україна демонструє конструктивний підхід і чекає на дзеркальні кроки щодо деескалації від російської сторони.

«Хотілося би, щоби і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти», — підсумував Георгій Тихий.

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Енергетичне перемир’я України з Росією — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я. За його словами, дві країни погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах.

Згодом Зеленський відповів, що Україна дійсно готова не бити по Росії, але за умови, що Москва припинить атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та транспортування продовольства.

Згодом у Кремлі звинуватили Україну, що нібито саме вона не зможе дотримуватися відповідних вимог під час «енергетичного перемир’я».

До слова, в МЗС України заявили, що Україна підтримує зусилля США щодо досягнення домовленості про енергетичне перемир’я з Росією та готова працювати над її реалізацією.

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Також Володимир Зеленський розповів, що насправді відбувається з «енергетичним перемир’ям» з РФ.

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