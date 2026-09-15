США запропонували новий формат перемир'я: Сибіга розповів про позицію України

Сібіга / © Associated Press

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Україна підтримує зусилля США щодо досягнення домовленості про енергетичне перемир'я з Росією та готова працювати над її реалізацією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання журналістки «Новини.LIVE» Галини Остаповець.

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За словами керівника МЗС, міжнародні партнери вже поінформовані про позицію України щодо можливого енергетичного перемир'я.

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«Україна підтримує зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на досягнення енергетичного перемир'я», - зазначив Сибіга.

Він також повідомив, що кілька інших близьких міжнародних партнерів уже передали свої пропозиції щодо роботи над відповідною домовленістю.

Водночас залишкової угоди з Росією наразі немає. Україна сподівається, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленості.

Таким чином, Київ готовий підтримати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення атак з енергетичної інфраструктури.

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Нагадаємо, Трамп заявив про можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією , однак залишкової домовленості сторони поки що не досягли. Європейські лідери очікують подальших кроків та сигналів щодо переговорів.

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