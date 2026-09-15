- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 471
- Время на прочтение
- 1 мин
США предложили новый формат перемирия: Сибига рассказал о позиции Украины
Сибига озвучив позицию Украины по энергетическому перемирию.
Украина поддерживает усилия США по достижению договоренности об энергетическом перемирии с Россией и готова работать над ее реализацией.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопросы журналистки «Новости.LIVE» Галины Остаповец.
По словам руководителя МИД, международные партнеры уже проинформированы о позиции Украины относительно возможного энергетического перемирия.
«Украина поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на достижение энергетического перемирия», — отметил Сибига.
Он также сообщил, что несколько других близких международных партнеров уже передали свои предложения по работе над соответствующей договоренностью.
В то же время остаточного соглашения с Россией пока нет. Украина надеется, что совместные усилия США и других партнеров помогут добиться договоренности.
Таким образом, Киев готов поддержать дипломатические усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре.
Напомним, Трамп заявил о возможности энергетического перемирия между Украиной и Россией, однако остаточной договоренности стороны пока не достигли. Европейские лидеры ожидают дальнейших шагов и сигналов по переговорам.