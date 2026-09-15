США предложили новый формат перемирия: Сибига рассказал о позиции Украины

Сибига / © Associated Press

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Украина поддерживает усилия США по достижению договоренности об энергетическом перемирии с Россией и готова работать над ее реализацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопросы журналистки «Новости.LIVE» Галины Остаповец.

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По словам руководителя МИД, международные партнеры уже проинформированы о позиции Украины относительно возможного энергетического перемирия.

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«Украина поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на достижение энергетического перемирия», — отметил Сибига.

Он также сообщил, что несколько других близких международных партнеров уже передали свои предложения по работе над соответствующей договоренностью.

В то же время остаточного соглашения с Россией пока нет. Украина надеется, что совместные усилия США и других партнеров помогут добиться договоренности.

Таким образом, Киев готов поддержать дипломатические усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре.

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Напомним, Трамп заявил о возможности энергетического перемирия между Украиной и Россией, однако остаточной договоренности стороны пока не достигли. Европейские лидеры ожидают дальнейших шагов и сигналов по переговорам.

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