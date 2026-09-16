Белла Хадід знову в Нью-Йорку: модель показала три ефектні образи з архівних колекцій

Белла Хадід / © Getty Images

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Модель Белла Хадід уперше за останні два роки повернулася на Нью-Йоркський тиждень моди і вже встигла продемонструвати шанувальникам нові стильні образи. Після непростого періоду, пов’язаного з лікування хвороби Лайма, та розвитком власному бізнесі, який був зосереджений на запуску її парфумерного бренду Orebella, Белла знову прогулялась на Мангеттені, змінивши за день одразу кілька контрастних образів.

Кожен вихід моделі був ретельно продуманий її стилісткою Мімі Катрелл. Простими луки зірки зовсім не назвеш, адже для кожного стилістка підібрала архівні образи відомих брендів.

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Срібна вечірня сукня зірки була від Ralph Lauren. Це неймовірне гламурне творіння належить до колекції весна-літо 2008. Сукня виграшно підкреслювала фігуру, а її блиск робив вбрання по-особливому святковим та вечірнім. Белла доповнила образ діамантами та сумкою зі стразами.

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Белла Хадід / © Getty Images

Обтисла крамова сукня моделі була від Valentino з колекції весна-літо 1996 року. Тобто ця сукня того ж року, коли народилася Белла і їй теж 29 років. Вбрання було з цупкої текстурної тканини, а прикрашав його невеликий сатиновий бантик. Белла поєднала сукню з жакетом трендового відтінку вершкового масла, мюлями та коштовностями. Також у її руках можна побачити вінтажну вечірню сумочку Badgley Mischka золотистого кольору з квітковим декором.

Белла Хадід / © Getty Images

Атласня сукня моделі була від Prada з колекції весна-літо 1998 року. Як завжди, без аксесуарів зірка не обійшлася, а додала до образу бежеву сумку Prada, довгі діамантові сережки та округлі сонцезахисні окуляри з прозорими зеленими оправами. Яскравим акцентом образу стали її червоні туфлі з відкритою п’яткою.

Белла Хадід / © Getty Images

Більшу частину цього літа Хадід провела за межами Нью-Йорка і багато часу проводила з родиною. Втім, поява зірки на Тижні моди вже стала своєрідною традицією, тому не дивно, що подію вона вирішила не пропускати.

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