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- Шоу-бізнес
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Белла Хадід знову в Нью-Йорку: модель показала три ефектні образи з архівних колекцій
Повернення моделі стало справжньою модною подією.
Модель Белла Хадід уперше за останні два роки повернулася на Нью-Йоркський тиждень моди і вже встигла продемонструвати шанувальникам нові стильні образи. Після непростого періоду, пов’язаного з лікування хвороби Лайма, та розвитком власному бізнесі, який був зосереджений на запуску її парфумерного бренду Orebella, Белла знову прогулялась на Мангеттені, змінивши за день одразу кілька контрастних образів.
Кожен вихід моделі був ретельно продуманий її стилісткою Мімі Катрелл. Простими луки зірки зовсім не назвеш, адже для кожного стилістка підібрала архівні образи відомих брендів.
Срібна вечірня сукня зірки була від Ralph Lauren. Це неймовірне гламурне творіння належить до колекції весна-літо 2008. Сукня виграшно підкреслювала фігуру, а її блиск робив вбрання по-особливому святковим та вечірнім. Белла доповнила образ діамантами та сумкою зі стразами.
Обтисла крамова сукня моделі була від Valentino з колекції весна-літо 1996 року. Тобто ця сукня того ж року, коли народилася Белла і їй теж 29 років. Вбрання було з цупкої текстурної тканини, а прикрашав його невеликий сатиновий бантик. Белла поєднала сукню з жакетом трендового відтінку вершкового масла, мюлями та коштовностями. Також у її руках можна побачити вінтажну вечірню сумочку Badgley Mischka золотистого кольору з квітковим декором.
Атласня сукня моделі була від Prada з колекції весна-літо 1998 року. Як завжди, без аксесуарів зірка не обійшлася, а додала до образу бежеву сумку Prada, довгі діамантові сережки та округлі сонцезахисні окуляри з прозорими зеленими оправами. Яскравим акцентом образу стали її червоні туфлі з відкритою п’яткою.
Більшу частину цього літа Хадід провела за межами Нью-Йорка і багато часу проводила з родиною. Втім, поява зірки на Тижні моди вже стала своєрідною традицією, тому не дивно, що подію вона вирішила не пропускати.