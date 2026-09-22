Квасолю більше не потрібно замочувати на ніч: що таке метод 10/60

Квасоля / © Pexels

Реклама

Не обов’язково відмовлятися від страви або купувати консервовану квасолю. Є спосіб підготувати суху квасолю значно швидше — за допомогою методу 10/60.

Про це пише pysznosci.

Реклама

Як працює метод 10/60

Суху квасолю спочатку потрібно варити 10 хвилин у холодній воді, після чого злити воду та залити бобові свіжим окропом.

Реклама

Далі квасолю варять ще приблизно 60 хвилин, доки вона не стане м’якою і готовою до використання. Такий спосіб можна застосувати для приготування квасолевого супу, чилі кон карне або інших страв.

Однак точний час приготування залежить від сорту квасолі. Дрібна біла квасоля зазвичай розм’якшується швидше, тоді як велика біла або червона може потребувати ще кількох хвилин. Важливий і вік бобових: квасоля, яка довго зберігалася, може варитися довше.

Тому не варто орієнтуватися на час до хвилини. Приблизно через годину можна дістати одну велику квасолину, розрізати її або розім’яти виделкою та перевірити, чи стала вона м’якою. Якщо всередині вона ще тверда, варіння слід продовжити.

Як ще швидко підготувати квасолю

Є й інші способи, якщо немає можливості залишити квасолю замочуватися на ніч.

Реклама

Замочування після кип’ятіння. Квасолю потрібно залити великою кількістю води, довести до кипіння та варити 2–3 хвилини. Потім зняти каструлю з вогню, накрити кришкою і залишити приблизно на годину. Після цього воду злити, залити квасолю свіжою водою та варити.

Замочування у гарячій воді. Квасолю заливають гарячою водою, накривають і залишають на 2–3 години. Потім воду потрібно злити, а бобові зварити у свіжій воді.

Рецепт квасолі за методом 10/60

Інгредієнти:

500 г сухої квасолі;

3 л води;

2 чайні ложки майорану;

1 чайна ложка чаберу;

3 лаврові листки;

4 горошини духмяного перцю;

сіль.

Приготування:

Реклама

Засипте квасолю у велику каструлю та залийте холодною водою так, щоб вона була на кілька сантиметрів вище за бобові.

Доведіть воду до кипіння та варіть квасолю 10 хвилин.

Якщо на поверхні утвориться піна, зберіть її ложкою.

Відкиньте квасолю на друшляк і злийте воду після першого варіння.

Поверніть квасолю в каструлю та залийте свіжим окропом.

Додайте майоран, чабер, лаврове листя та духмяний перець.

Варіть на слабкому вогні приблизно 60 хвилин.

Час від часу перевіряйте рівень води та за необхідності доливайте окріп.

Спробуйте одну квасолину. Якщо вона залишається твердою, варіть ще кілька хвилин.

Сіль додайте наприкінці приготування. Після цього квасолю можна використовувати для обраної страви.

Нагадаємо про рецепт котлет з червоної сочевиці та кабачка. Ця гаряча страва без м’яса стала дуже популярною.

Новини партнерів

Новини партнерів