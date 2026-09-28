Пишний прийом Сі Цзіньпіна у США закінчився неочікувано: Портников розкрив головний підсумок зустрічі з Трампом

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа не завершилася конкретними домовленостями, які могли б суттєво змінити відносини між США та Китаєм. Візит китайського лідера до Вашингтона Віталій Портников назвав подією без реального прориву.

Про це Портников заявив у програмі «Чорна скринька» в ефірі Еспресо.

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Чим завершився візит Сі Цзіньпіна до США

Журналіст зазначив, що попри урочистий прийом китайського лідера, під час зустрічі не було досягнуто суттєвого прогресу в питаннях, які залишаються принциповими для обох держав.

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«Якщо говорити про результати такого пишного державного візиту голови Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів, він закінчився тим, чим мав закінчитися, — нічим. Жодних реальних конкретних результатів ніхто не може навести», — сказав Портников.

За його словами, для Сі Цзіньпіна важливою була сама урочистість візиту, зокрема як демонстрація рівноправного діалогу з президентом США.

Що Портников сказав про політику Трампа щодо Китаю

Окремо журналіст звернув увагу на політику Дональда Трампа щодо Китаю. На його думку, непередбачуваність американського президента втрачає перевагу, якщо за погрозами та різкими рішеннями не відбувається досягнення заявлених цілей.

«Ми можемо все, що завгодно говорити про непередбачуваність Трампа, але він, як на мене, для таких лідерів, як Сі Цзіньпін чи Путін, абсолютно передбачуваний. Вони бачать, що він нічого такого серйозного зробити або не може, або не бажає, коли мова йде про них», — заявив журналіст.

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Як це може впливати на Україну

Портников вважає, що за такого розвитку подій зберігається статус-кво у відносинах між великими державами, який, за його оцінкою, є несприятливим для України.

Він зазначив, що за такого сценарію Україна не отримує значної прямої фінансової допомоги від США, а американська зброя надходить, зокрема, через механізми закупівель європейськими партнерами.

Водночас Китай продовжує економічну взаємодію з Росією, зокрема, закуповує російські енергоносії.

Зустріч Сі та Трампа — останні новини

Нагадаємо, 23–25 вересня до США з державним візитом перебував лідер Китаю Сі Цзіньпін. Це була помпезна зустріч. Дональд Трамп і перша леді Меланія особисто зустріли його на авіабазі Ендрюс біля Вашингтона. Після візиту очільник Білого дому повідомив про нові плани провести з китайським лідером ще дві зустрічі до кінця 2026 року.

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Серед тем, про які говорили Трамп та Сі, була війна в Україні. Втім, жодних деталей ні США, ні Китай не надали.

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