"У дворі був приліт": Наталка Карпа нажахала видом з кухні після удару РФ біля її будинку в Києві

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

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Українська співачка Наталка Карпа показала наслідки російської атаки на Київ, яка сталася неподалік її будинку в Дарницькому районі.

Артистка розповіла, що внаслідок удару загорілася сусідня багатоповерхівка, а люди залишилися без житла. За словами Карпи, у момент вибуху вона виступала на фестивалі осені на Львівщині. Уже після концерту співачка отримала новину про «приліт» біля її дому, та показала в Instagram кадри з місця удару, охоплені вогнем.

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До того ж артистка показала теперішній вид зі своєї оселі. Так, з кухні Карпи видніються квартири, які згоріли, чи втратили вікна, та люди, які розбирають завали. Згодом співачка емоційніше розповіла про пережите та наголосила, що російські атаки продовжують тероризувати столицю.

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Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Сториз Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

«І поки я вчора співала на своїх концертах, у двір мого будинку на Дарниці було влучання… Сьогодні понеділок (28 вересня — прим. ред.), а вчора на Дарниці у нашому дворі був „прильот“. Дякувати обійшлося без жертв, але було займання. Все горіло, люди залишилися без житла. Люди повибігали. Росія продовжує терор столиці. Тривога нон-стоп, постійно кудись летить і все довкола руйнує. Страшно!» — розповіла зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показала, як після нічного обстріла Києва вітала сина від Андрія Федінчика з днем народження. Андрійкові виповнилося дев’ять років.

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