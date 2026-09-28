"Во дворе был прилет": Наталья Карпа напугала видом из кухни после удара РФ возле ее дома в Киеве

Наталья Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

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Украинская певица Наталья Карпа показала последствия российской атаки на Киев, которая произошла возле ее дома в Дарницком районе.

Артистка рассказала, что в результате удара загорелась соседняя многоэтажка, а люди остались без жилья. По словам Карпы, в момент взрыва она выступала на фестивале осени во Львовской области. Уже после концерта певица получила новость о «прилете» возле ее дома и показала в Instagram кадры с места удара, охваченные огнем.

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К тому же артистка показала нынешний вид из своего дома. Так, из кухни Карпы виднеются сгоревшие или потерявшие окна квартиры и люди, которые разбирают завалы. Вскоре певица более эмоционально рассказала о пережитом и подчеркнула, что российские атаки продолжают терроризировать столицу.

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Наталья Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Сториз Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa

«И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице было попадание… Сегодня понедельник (28 сентября — прим. ред.), а вчера на Дарнице в нашем дворе был „прилет“. Спасибо обошлось без жертв, но было возгорание. Все горело, люди остались без жилья. Люди выбежали. Россия продолжает террор столицы. Тревога нон-стоп, постоянно куда-то летит и все вокруг разрушает. Страшно!» — рассказала звезда.

Напомним, недавно Наталья Денисенко показала, как после ночных обстрелов Киева поздравляла сына от Андрея Фединчика с днем рождения. Андрюше исполнилось девять лет.

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