Куда надо добавлять гвоздику, чтобы блюда и напитки получались в разы вкуснее: секреты поваров

Куда добавлять гвоздику / © www.freepik.com/free-photo

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Гвоздику обычно достают из шкафчика, когда нужно приготовить маринад для консервации. Но эта пряность может гораздо больше. Ее добавляют в обычный ча, запеченные яблоки, мясные блюда, бульоны, осенний глинтвейн и даже используют для ароматизации лука во время приготовления супа. Главный секрет — не переборщить. Гвоздика обладает очень концентрированным ароматом, поэтому нескольких бутонов часто достаточно, чтобы полностью изменить вкус блюда.

Добавьте гвоздику в чай с яблоком — получится совсем другой напиток

Один из самых простых вариантов — приготовить ароматный яблочный чай. Нарежьте одно яблоко, добавьте 2-3 дольки апельсина, несколько листочков мяты, пакетик черного или травяного чая и 2 бутона гвоздики. Залейте 500 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 7–10 минут.

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Гвоздика хорошо сочетается с яблоком, цитрусовыми и корицей, поэтому такой напиток легко превратить в домашний чай без сложных ингредиентов.

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Еще один простой вариант — добавить 1–2 бутона гвоздики в компот в конце приготовления. Она сделает аромат фруктов более выразительным, но не перебьет его, если специи немного.

Глинтвейн — классический напиток, где без гвоздики трудно обойтись

Гвоздика — одна из традиционных специй для глинтвейна. Именно она вместе с корицей придает напитку характерный теплый, пряный аромат.

Для домашнего глинтвейна возьмите 750 мл красного вина, 1 апельсин, 1 палочку корицы, 4–5 бутонов гвоздики и 1–2 столовых ложки меда или сахара. Апельсин нарежьте на кусочки, положите в кастрюлю, добавьте специи и вино. Нагревайте на небольшом огне, но не доводите до кипения. Когда напиток хорошо прогреется, выключите огонь, накройте крышкой и оставьте на 5–10 минут.

Гвоздику лучше использовать именно в бутонах, а не в большом количестве молотой специи. Так аромат будет чище, а готовый глинтвейн не будет иметь лишней горечи.

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Этот способ приготовления можно использовать и для безалкогольного глинтвейна: вместо вина взять виноградный или вишневый сок, добавить апельсин, корицу и несколько бутонов гвоздики. Выйдет ароматный горячий напиток, который легко приготовить дома.

Есть еще один секрет: гвоздику можно добавлять в обычный лук

Этот кулинарный трюк особенно хорошо работает для бульона, тушеного мяса, риса и соусов. Очистите целую луковицу и вставьте в нее 5 бутонов гвоздики. Положите в кастрюлю вместе с мясом, овощами или бульоном, а после приготовления просто достаньте.

Да специя отдает блюду аромат, но вам не придется потом вылавливать маленькие бутоны. Такой способ рекомендуют и для блюд из риса и мяса.

Попробуйте гвоздику с запеченными яблоками

Еще один неожиданно простой вариант — запеченные яблоки с овсяными хлопьями. На две половинки яблока возьмите 2 столовых ложки овсяных хлопьев, немного муки, чайную ложку мягкого сливочного масла, по желанию сахар и щепотку молотой гвоздики вместе с корицей.

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Смешайте начинку, наполните ею яблоки и запекайте около 30 минут при температуре 180 °C. Гвоздика придает фруктам более глубокий пряный аромат и особенно хорошо сочетается с яблоком.

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