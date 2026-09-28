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Куда надо добавлять гвоздику, чтобы блюда и напитки получались в разы вкуснее: секреты поваров
Гвоздику можно использовать и в маринадах для грибов, овощей и мяса, а также в выпечке, компотах, тушеной капусте и супах. Для соленых блюд лучше брать целые бутоны, которые после приготовления легко убрать.
Гвоздику обычно достают из шкафчика, когда нужно приготовить маринад для консервации. Но эта пряность может гораздо больше. Ее добавляют в обычный ча, запеченные яблоки, мясные блюда, бульоны, осенний глинтвейн и даже используют для ароматизации лука во время приготовления супа. Главный секрет — не переборщить. Гвоздика обладает очень концентрированным ароматом, поэтому нескольких бутонов часто достаточно, чтобы полностью изменить вкус блюда.
Добавьте гвоздику в чай с яблоком — получится совсем другой напиток
Один из самых простых вариантов — приготовить ароматный яблочный чай. Нарежьте одно яблоко, добавьте 2-3 дольки апельсина, несколько листочков мяты, пакетик черного или травяного чая и 2 бутона гвоздики. Залейте 500 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 7–10 минут.
Гвоздика хорошо сочетается с яблоком, цитрусовыми и корицей, поэтому такой напиток легко превратить в домашний чай без сложных ингредиентов.
Еще один простой вариант — добавить 1–2 бутона гвоздики в компот в конце приготовления. Она сделает аромат фруктов более выразительным, но не перебьет его, если специи немного.
Глинтвейн — классический напиток, где без гвоздики трудно обойтись
Гвоздика — одна из традиционных специй для глинтвейна. Именно она вместе с корицей придает напитку характерный теплый, пряный аромат.
Для домашнего глинтвейна возьмите 750 мл красного вина, 1 апельсин, 1 палочку корицы, 4–5 бутонов гвоздики и 1–2 столовых ложки меда или сахара. Апельсин нарежьте на кусочки, положите в кастрюлю, добавьте специи и вино. Нагревайте на небольшом огне, но не доводите до кипения. Когда напиток хорошо прогреется, выключите огонь, накройте крышкой и оставьте на 5–10 минут.
Гвоздику лучше использовать именно в бутонах, а не в большом количестве молотой специи. Так аромат будет чище, а готовый глинтвейн не будет иметь лишней горечи.
Этот способ приготовления можно использовать и для безалкогольного глинтвейна: вместо вина взять виноградный или вишневый сок, добавить апельсин, корицу и несколько бутонов гвоздики. Выйдет ароматный горячий напиток, который легко приготовить дома.
Есть еще один секрет: гвоздику можно добавлять в обычный лук
Этот кулинарный трюк особенно хорошо работает для бульона, тушеного мяса, риса и соусов. Очистите целую луковицу и вставьте в нее 5 бутонов гвоздики. Положите в кастрюлю вместе с мясом, овощами или бульоном, а после приготовления просто достаньте.
Да специя отдает блюду аромат, но вам не придется потом вылавливать маленькие бутоны. Такой способ рекомендуют и для блюд из риса и мяса.
Попробуйте гвоздику с запеченными яблоками
Еще один неожиданно простой вариант — запеченные яблоки с овсяными хлопьями. На две половинки яблока возьмите 2 столовых ложки овсяных хлопьев, немного муки, чайную ложку мягкого сливочного масла, по желанию сахар и щепотку молотой гвоздики вместе с корицей.
Смешайте начинку, наполните ею яблоки и запекайте около 30 минут при температуре 180 °C. Гвоздика придает фруктам более глубокий пряный аромат и особенно хорошо сочетается с яблоком.