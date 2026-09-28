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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне посреди дня ударили по областному центру — вспыхнул пожар, поражен объект инфраструктуры

Оккупанты накрыли Запорожье — по последним данным, семеро пострадавших.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пострадавших госпитализировали

Пострадавших госпитализировали / © Запорожская ОВА

Россия сегодня, 28 сентября, атаковала Запорожье. На месте удара бушует пожар. Сейчас известно о семи пострадавших.

Об этом сообщил и.о. главы областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин.

«Семь человек пострадали в результате вражеской атаки. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram.

Ранее Семикин заявил, что враг атаковал объект инфраструктуры Запорожья.

Напомним, в Днепре беспилотник ударил по бизнес-центру. В пострадавшем из-за российского удара бизнес-центре продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, трое погибших.

На данный момент известно о четырех раненых. Еще 47 человек спасатели вывели из охваченного огнем здания. Людей с верхних этажей эвакуируют с помощью автолестницы. На месте работают все экстренные службы.

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