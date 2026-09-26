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В разрушенном доме ребенок выжил, а мама и бабушка погибли: шокирующие детали атаки РФ (обновлено)
Два человека погибли и двое травмированы в результате атаки РФ по Запорожью.
На рассвете 26 сентября войска РФ нанесли удар по Запорожье. В областном центре произошло несколько прилетов. В частности, был разрушен частный дом. Там погибли люди.
Что известно об атаке, читайте на сайте ТСН.ua.
Заметим, в Запорожье и территориальной общине от 1:33 объявлена воздушная тревога красного уровня.
а на рассвете председатель Запорожской ОВА Михаил Семихин сообщил, что враг нанес несколько ударов по городу.
«Прилет» по частному дому
По словам сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, в одном из районов города Россия ударила прямо по жилому дому, в котором находились четверо жителей, в том числе ребенок. Здание потерпело сильные разрушения, возник пожар.
В результате атаки были ранены 4-летний мальчик и 45-летний мужчина. Под завалами дома спасатели обнаружили тела двух женщин.
«Сегодня в Запорожье мы потеряли двух женщин — Людмилу и Василину. Они погибли под завалами дома после российского удара. Россияне отобрали у мужа жену и мать, у его трехлетнего сына Артема — маму и бабушку», — подчеркнул чиновник.
Атака на рынок
Руководитель ОВА Михаил Семихин сообщил, что в результате утренней атаки на Запорожье под удар попал один из местных рынков. В павильонах возник пожар.
Как сообщалось, этой россияне разрушили здание в Запорожье. Спасатели искали людей под завалами.
Заметим, рассвет 25 сентября российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье. В результате налета два человека получили ранения, также повреждены нежилые помещения.