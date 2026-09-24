"Желтый" паралич Киева: эксперт объяснил коварный замысел Путина и назвал выход

Массированные атаки РФ и затяжные тревоги парализуют Киев: где искать выход?

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Россия стремится парализовать жизнь в Киеве затяжными тревогами. После ударов баллистики ночью 24 сентября город некоторое время атаковали дроны. Несколько часов вражеских беспилотников над столицей не было — они кружили в области или проходили мимо транзитом, однако в Киеве продолжала действовать «желтая тревога», объявленная в 3:28, которая продолжалась более 9 часов — до 12:27, а уже через полчаса началась новая.

В таких условиях учебные заведения не открылись, поскольку по действующим правилам это разрешено только после отбоя. Не курсировала открытая наземная часть «красной» ветки метро, а в торговых центрах большинство магазинов остались закрытыми. Киевляне в соцсетях отмечают, что от объявления разных «цветных» уровней опасности мало пользы, ведь оба имеют жесткие запреты без учета реальной обстановки.

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«Все это выглядит очень странно и дико. Я не могу отвести своего ребенка в садик, потому что при "желтом" уровне тревоги они детей не принимают и, возможно, воспитатели даже не успели добраться до садика. "Желтая" тревога объявлена с утра и длится уже более 9 часов. Мне пришлось отпроситься с работы, чтобы быть с ребенком. Это ненормально! Ведь над Киевом ничего не летает, угроза была где-то в области. Поэтому можно либо отменить тревогу, либо разрешить людям во время этого уровня опасности отводить детей в садик. Надо усовершенствовать эти правила, чтобы они не вредили, а помогали людям. Вот что нам делать, если "желтая" тревога будет весь день? Тупо сидеть и смотреть в потолок?» — жалуется ТСН.ua киевлянка Елена.

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Стратегия Путина: остановить жизнь в Киеве

Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что Россия сознательно использует затяжные атаки как инструмент психологического и организационного давления на тыловые города.

«Это цель россиян — парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу садиков и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник. То, что в правительстве за месяц родили "желтый" и "красный" уровни тревоги — это совсем не решение имеющихся проблем. Надо с этим работать каждый день, работать с людьми и смотреть на реальность, а не только включать соответствующий "цвет". Это, кстати, делают военные, а задача гражданских: адаптироваться к новым обстоятельствам, адаптировать всю систему жизнедеятельности города», — говорит Игорь Романенко.

Главным системным препятствием эксперт называет чрезмерную централизацию: сигнал поступает в целом «сверху», а на местах действуют строго по инструкциям, избегая какой-либо личной ответственности.

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По мнению Игоря Романенко, общенациональные критерии тревоги должны быть адаптированы под реалии конкретных районов и микрорайонов, чтобы граждане чувствовали себя увереннее.

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«Информация об уровне опасности в небе должна поступать руководителям нижних звеньев — городские и районные администрации, директора детсадов, школ, руководители торговых сетей или автозаправок. И они должны принимать дальнейшие решения, как действовать в конкретных обстоятельствах и делать это очень быстро. "Красная" и "желтая" тревога — это для всей страны, а нам нужно детализировать ее для района, улицы, микрорайона, квартала. Тогда люди получат возможность не паниковать и быть увереннее в своих действиях. К сожалению, враг заставляет нас это делать. А адекватной реакции от наших руководителей на это пока нет», — говорит генерал-лейтенант.

В то же время он подчеркивает, что длительные ограничения являются строгой необходимостью военного времени, однако властям и должностным лицам следует срочно наладить диалог и искать компромиссы.

«В Киеве должны собраться ответственные чиновники и разобраться, как городу адаптироваться к новым условиям войны. На мой взгляд, это нужно делать так: предоставлять людям четкую информацию о воздушной обстановке над городом, давать ее всем: руководителям районов, директорам садов и школ, обычным людям, чтобы они имели возможность работать и соответственно реагировать на возможные угрозы. Потому что бензиновые "Шахеды" — это одно, и совсем другое — реактивные. Понятно, что враг может получить доступ к этой информации и использовать ее в своих целях, поэтому, как вариант, можно ее сделать закрытой. В общем, нам стоит искать компромиссные варианты, но это, к сожалению, совсем не делается. Почему-то у нас ухватились за два уровня тревоги, "красный" и "желтый", и решили руководствоваться этими широкими мазками, а так не получится. Потому что каждый день ситуация меняется и на эти изменения нужно адекватно реагировать», — отмечает Игорь Романенко.

Как разблокировать детские сады Киева: опыт прифронтовых городов

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик соглашается, что проблема с затяжными тревогами в Киеве действительно серьезная, но подчеркивает, что любую проблему можно решить — важно искать возможные пути. Например, перенять опыт работников детсадов и школ, которые уже почти пять лет работают в прифронтовых городах и регионах в таких условиях.

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«Перед нами стоит дилемма: родителям нужно на работу и нужно пристроить на это время детей в садике. Ведь не у всех есть дедушки и бабушки, а если есть, то они не всегда могут присмотреть за детьми. В то же время, мы не можем принуждать педагогов идти на работу под дронами и ракетами. И именно опыт прифронтовых городов здесь может быть полезен. В каждом учебном заведении, особенно в садах, есть люди, которые живут рядом и не тратят время на доезд на работу. Поэтому с такими сотрудниками нужно договариваться, конечно, без принуждения, чтобы такие работники принимали в садик детей», — рассказывает ТСН.ua Надежда Лещик.

По ее словам, это может работать так: имеем "желтый" уровень тревоги — утром директор заведения делает перекличку и спрашивает, кто может сейчас прийти на работу и принять детей. И человек, живущий рядом, говорит — я могу.

«Такой работник приходит в садик, принимает детей из всех групп и проводит до укрытия, а уже когда в садик прибывают воспитатели групп, они в зависимости от ситуации организуют образовательный процесс. То есть директор каждого садика Киева может организовать работу так, чтобы образовательный процесс продолжался, несмотря на "желтую" тревогу. Но все нужно делать без принуждения к педагогическим работникам», — отмечает образовательный омбудсмен.

Именно так это работает в прифронтовых детских садах — Киеву нужно изучать их опыт и продолжать работать.

Живая связь с родителями и пересмотр жестких регламентов КГГА

«Также можно ввести систему дежурства в садике среди работников. У некоторых, кстати, уже есть ответственный дежурный и человек, который может подменить его на случай болезни. То есть работу садиков при "желтом" уровне тревоги вполне возможно обеспечить. Родителям нужно держать постоянный контакт с воспитателями и знать, у кого можно спросить: есть ли кому принять ребенка в садике. Такой постоянный контакт и коммуникация помогут и воспитателям, и родителям», — говорит омбудсмен.

Например, медики при «желтой» тревоге работают, то есть утром они едут на работу в Киеве и им нужно пристроить в садик ребенка и важно, чтобы сад работал и принимал детей. Также работают спасатели, водители, работники сферы критической инфраструктуры. Им нужно быть на работе и знать, что их дети находятся под наблюдением и в безопасности.

«Именно поэтому нужно работать с каждым детским садиком индивидуально и организовывать его работу в соответствии с условиями "желтого" уровня тревоги. Действующий Регламент работы учебных заведений в Киеве очень жесткий. Поэтому мы обратились с письмом в КГГА о пересмотре этого Регламента с учетом вызовов безопасности, которые сейчас есть в городе», — заключает Надежда Лещик.

Дата публикации 14:08, 24.09.26 Количество просмотров 15 Взрывы почти во всех районах! Одесса и Киев в руинах после обстрелов!

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