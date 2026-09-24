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Как закрыть перец с медом на зиму: три проверенных рецепта
Три способа закрыть перец с медом на зиму
Сладкий перец в медовом маринаде — одна из зимних заготовок, которая сочетает приятную сладость, легкую кислинку и выразительный аромат специй. В зависимости от рецепта, перец можно сделать более сладким, пряным или пикантным, а также выбрать способ с дополнительной стерилизацией банок или без нее.
Ниже — три разных рецепта: на 5 кг перца, на 3 кг и вариант без стерилизации уже наполненных банок.
Перец с медом на зиму на 5 кг.
Этот вариант подойдет тем, кто заготавливает сразу большое количество перца. В маринаде используются одновременно мед и сахар, поэтому вкус получается мягким и сбалансированным.
Ингредиенты:
5 кг сладкого перца;
1 л воды;
200 мл 9% уксуса;
200 г сахара;
2 ст. л. соли без горки;
½ стакана масла;
2 ст. л. меда.
Как приготовить:
Перец нужно хорошо помыть, удалить плодоножку и семена, а мякоть нарезать большими кусочками.
Подготовленный перец погружают в кипящую воду примерно на две минуты. После этого его отбрасывают на дуршлаг и охлаждают.
Для маринада отмеряют 1 л воды, добавляют уксус, сахар, соль, растительное масло и мед. Смесь доводят до кипения.
Перец плотно выкладывают в чистые банки и заливают горячим маринадом. Банки накрывают крышками и стерилизуют около 10–15 минут, после чего герметично закрывают.
Перец с медом на зиму на 3 кг
Этот рецепт отличается более насыщенным медовым вкусом и ароматом специй. К маринаду добавляют ароматный перец, гвоздику и лавровый лист.
Ингредиенты:
3 кг сладкого перца;
1 стакан рафинированного подсолнечного масла;
1 л воды;
2 ст. л. каменной соли;
150 мл 9% уксуса;
1 стакан меда;
20 горошин душистого перца;
5 бутонов гвоздики;
3 лавровых листа.
Приготовление перца с медом:
Перец очищают от семян и плодоножек и каждый плод разрезают примерно на четыре части.
В большой кастрюле смешивают воду, растительное масло, мед, соль, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Маринад доводят до кипения и проваривают около 2–3 минут. После этого вливают уксус.
Половину подготовленного перца кладут в кипящий маринад. После повторного закипания его варят примерно три минуты на небольшом огне.
Готовый перец переводят в стерилизованные банки. Затем таким же способом готовят вторую часть.
Банки заполняют горячим маринадом, ставят в кастрюлю с теплой водой примерно до «плечиков» и после закипания стерилизуют 7–10 минут.
После этого банки закручивают, переворачивают и оставляют охлаждаться.
Маринованный перец с медом без стерилизации
Если не хочется дополнительно стерилизовать уже наполненные банки, можно воспользоваться другим способом. В этом случае сами банки и крышки нужно заранее простерилизовать, а перец проварить прямо в маринаде.
Для перца в медовом маринаде на три банка по 500 мл понадобятся:
1–1,2 кг сладкого перца;
3–4 зубчика чеснока;
400 мл воды;
100 г меда;
100 мл масла;
50 мл 9% уксуса;
1 ст. л. соли;
2–3 лавровых листа;
4–5 горошин душистого перца.
Как приготовить:
Перец моют, очищают от семян и каждый плод разрезают на 4–6 частей. Чеснок очищают.
В кастрюлю наливают воду, добавляют масло, уксус, мед, соль, лавровый лист и душистый перец. Маринад доводят до кипения.
В кипящую жидкость выкладывают перец, накрывают кастрюлю крышкой и готовят на среднем огне около 10-15 минут. Перец должен стать более мягким и пластичным, но не развариться.
На дно стерилизованных банок кладут чеснок, затем выкладывают плотно горячий перец.
Банки заливают кипящим маринадом в самый верх и сразу закрывают стерилизованными крышками.
После этого банки переворачивают и оставляют до полного охлаждения.
Чем отличаются эти три рецепта перца с медом
Рецепт на 5 кг подразумевает использование и меда, и сахара, поэтому маринад имеет выразительный сладковатый вкус. В то же время уксус и соль уравновешивают сладость, придавая перцу характерный кисло-сладкий вкус.
В рецепте на 3 кг перца сахар не используется — сладость маринада обеспечивает мед. Гвоздика, лавровый лист и душистый перец добавляют заготовки пряного аромата.
Третий способ отличается технологией, перец дольше проваривают непосредственно в маринаде, после чего горячим разлагают в стерилизованные банки. Дополнительно стерилизовать уже заполненные банки не нужно.
Все три варианта позволяют получить ароматный сладко-кислый перец, который зимой можно подавать как отдельную закуску, добавлять в мясные блюда, картофель или использовать как яркое дополнение к праздничному столу.