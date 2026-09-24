Как закрыть перец с медом на зиму: три проверенных рецепта

Перец на зиму с медом

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Сладкий перец в медовом маринаде — одна из зимних заготовок, которая сочетает приятную сладость, легкую кислинку и выразительный аромат специй. В зависимости от рецепта, перец можно сделать более сладким, пряным или пикантным, а также выбрать способ с дополнительной стерилизацией банок или без нее.

Ниже — три разных рецепта: на 5 кг перца, на 3 кг и вариант без стерилизации уже наполненных банок.

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Перец с медом на зиму на 5 кг.

Этот вариант подойдет тем, кто заготавливает сразу большое количество перца. В маринаде используются одновременно мед и сахар, поэтому вкус получается мягким и сбалансированным.

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Ингредиенты:

5 кг сладкого перца;

1 л воды;

200 мл 9% уксуса;

200 г сахара;

2 ст. л. соли без горки;

½ стакана масла;

2 ст. л. меда.

Как приготовить:

Перец нужно хорошо помыть, удалить плодоножку и семена, а мякоть нарезать большими кусочками.

Подготовленный перец погружают в кипящую воду примерно на две минуты. После этого его отбрасывают на дуршлаг и охлаждают.

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Для маринада отмеряют 1 л воды, добавляют уксус, сахар, соль, растительное масло и мед. Смесь доводят до кипения.

Перец плотно выкладывают в чистые банки и заливают горячим маринадом. Банки накрывают крышками и стерилизуют около 10–15 минут, после чего герметично закрывают.

Перец с медом на зиму на 3 кг

Этот рецепт отличается более насыщенным медовым вкусом и ароматом специй. К маринаду добавляют ароматный перец, гвоздику и лавровый лист.

Ингредиенты:

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3 кг сладкого перца;

1 стакан рафинированного подсолнечного масла;

1 л воды;

2 ст. л. каменной соли;

150 мл 9% уксуса;

1 стакан меда;

20 горошин душистого перца;

5 бутонов гвоздики;

3 лавровых листа.

Приготовление перца с медом:

Перец очищают от семян и плодоножек и каждый плод разрезают примерно на четыре части.

В большой кастрюле смешивают воду, растительное масло, мед, соль, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Маринад доводят до кипения и проваривают около 2–3 минут. После этого вливают уксус.

Половину подготовленного перца кладут в кипящий маринад. После повторного закипания его варят примерно три минуты на небольшом огне.

Готовый перец переводят в стерилизованные банки. Затем таким же способом готовят вторую часть.

Банки заполняют горячим маринадом, ставят в кастрюлю с теплой водой примерно до «плечиков» и после закипания стерилизуют 7–10 минут.

После этого банки закручивают, переворачивают и оставляют охлаждаться.

Маринованный перец с медом без стерилизации

Если не хочется дополнительно стерилизовать уже наполненные банки, можно воспользоваться другим способом. В этом случае сами банки и крышки нужно заранее простерилизовать, а перец проварить прямо в маринаде.

Для перца в медовом маринаде на три банка по 500 мл понадобятся:

1–1,2 кг сладкого перца;

3–4 зубчика чеснока;

400 мл воды;

100 г меда;

100 мл масла;

50 мл 9% уксуса;

1 ст. л. соли;

2–3 лавровых листа;

4–5 горошин душистого перца.

Как приготовить:

Перец моют, очищают от семян и каждый плод разрезают на 4–6 частей. Чеснок очищают.

В кастрюлю наливают воду, добавляют масло, уксус, мед, соль, лавровый лист и душистый перец. Маринад доводят до кипения.

В кипящую жидкость выкладывают перец, накрывают кастрюлю крышкой и готовят на среднем огне около 10-15 минут. Перец должен стать более мягким и пластичным, но не развариться.

На дно стерилизованных банок кладут чеснок, затем выкладывают плотно горячий перец.

Банки заливают кипящим маринадом в самый верх и сразу закрывают стерилизованными крышками.

После этого банки переворачивают и оставляют до полного охлаждения.

Чем отличаются эти три рецепта перца с медом

Рецепт на 5 кг подразумевает использование и меда, и сахара, поэтому маринад имеет выразительный сладковатый вкус. В то же время уксус и соль уравновешивают сладость, придавая перцу характерный кисло-сладкий вкус.

В рецепте на 3 кг перца сахар не используется — сладость маринада обеспечивает мед. Гвоздика, лавровый лист и душистый перец добавляют заготовки пряного аромата.

Третий способ отличается технологией, перец дольше проваривают непосредственно в маринаде, после чего горячим разлагают в стерилизованные банки. Дополнительно стерилизовать уже заполненные банки не нужно.

Все три варианта позволяют получить ароматный сладко-кислый перец, который зимой можно подавать как отдельную закуску, добавлять в мясные блюда, картофель или использовать как яркое дополнение к праздничному столу.

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