Зірковий батько Ровінської висловився про розрив її 13-річного шлюбу й чи приїде вона до України

Семен Горов та Стася Ровінська

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Український режисер Семен Горов прокоментував зміни в особистому житті своєї доньки, акторки та ведучої Стаcі Ровінської, яка після 13 років шлюбу оголосила про розлучення з режисером Ярославом Ровінським.

Батько знаменитості зізнався, що не хотів би детально обговорювати розрив доньки, оскільки це їхня особиста справа. Водночас він не приховав, що для родини ця ситуація стала непростою.

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«Я б не хотів коментувати, краще питання поставити їм. Але таке буває, на жаль. Звичайно, ніхто не радий цьому», — сказав Семен Горов в коментарі проєкту «Ранок у великому місті».

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Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Окрім того, режисер розповів про спілкування з донькою та онуками, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали до США. За словами Горова, вони не бачилися наживо ще від початку 2022 року, однак підтримують зв’язок телефоном і планують зустріч на Батьківщині.

«Я за ними сумую, вони — за Україною. Ми вживу не бачилися ще від початку 2022 року. Але намагаємося спілкуватися, телефонувати одне одному. Є плани приїхати до України, а там вже буде видно. Поки у неї кар’єра в Америці», — розповів режисер.

Розлучення Стаcі Ровінської — що відомо

Навесні цього року 34-річна Стаcя Ровінська повідомила, що розлучається з Ярославом Ровінським. Подружжя прожило разом 13 років і виховує трьох дітей.

Причину розриву акторка публічно не називала. Водночас після розлучення вона говорила про початок нового етапу життя, у якому їй довелося заново вибудовувати побут, кар’єру та фінансову самостійність.

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Ровінська зізнавалася, що після завершення тривалих стосунків їй непросто, однак вона відчула власну внутрішню силу та впевненість у собі. Нині артистка продовжує професійну діяльність у США.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина гумориста Віктора Розового після розлучення з ним через зради відреагувала на його нові заручини.

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