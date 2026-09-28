Принц Вільям ухвалив важливе рішення з приводу фільму про свою матір принцесу Діану

Принц Вільям і принцеса Діана / © Getty Images

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Раніше повідомлялося, що його молодший брат, принц Гаррі, планує зняти документальний фільм, присвячений покійній принцесі Уельській. Хоча нічого наразі не підтверджено, кажуть, що Netflix претендує на створення цього проєкту.

Проте принц Вільям дотримується зовсім іншого погляду. Як повідомляє газета The Times, майбутній король не зніматиме фільм про свою матір і відхилив «кілька пропозицій знятися в документальних фільмах, присвячених їй».

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Принц Вільям / © Associated Press

За наявною інформацією, Вільям також хоче уникнути ситуації, коли він і Гаррі, які, як і раніше, перебувають у натягнутих стосунках, «протистоятимуть одне одному» під час знімань фільму.

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Друзі Вільяма розповіли виданню, що наступна річниця смерті стане для нього «важким випробуванням», і що він, як і раніше, «дуже емоційно» переживає смерть матері, пише Hello!. І, що він, найімовірніше, відзначить цей день у приватному порядку.

Маленький принц Вільям та принцеса Діана / © Getty Images

Нагадаємо, 2017 року, до 20-ї річниці смерті Діани, Вільям та Гаррі спільно зняли два документальні фільми про свою матір для BBC та ITV.

Принц Гаррі та принц Вільям під час того самого інтерв'ю 2017 року / © Getty Images

На показі документального фільму ITV «Діана, наша мати: її життя та спадщина» у Кенсінгтонському палаці Вільям пояснив, чому він і Гаррі вважають цей фільм своїм останнім публічним висловлюванням про Діану, сказавши гостям: «Ми більше не будемо так відкрито говорити про неї».

Раніше ми писали про 5 фільмів про британських монархів.

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