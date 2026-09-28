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Принц Вільям ухвалив важливе рішення з приводу фільму про свою матір принцесу Діану
Наступного року на принца Вільяма чекає непроста дата. 31 серпня виповниться 30 років від дня смерті його матері, принцеси Діани, і вже зараз ходять чутки про те, як він відзначить цю подію.
Раніше повідомлялося, що його молодший брат, принц Гаррі, планує зняти документальний фільм, присвячений покійній принцесі Уельській. Хоча нічого наразі не підтверджено, кажуть, що Netflix претендує на створення цього проєкту.
Проте принц Вільям дотримується зовсім іншого погляду. Як повідомляє газета The Times, майбутній король не зніматиме фільм про свою матір і відхилив «кілька пропозицій знятися в документальних фільмах, присвячених їй».
За наявною інформацією, Вільям також хоче уникнути ситуації, коли він і Гаррі, які, як і раніше, перебувають у натягнутих стосунках, «протистоятимуть одне одному» під час знімань фільму.
Друзі Вільяма розповіли виданню, що наступна річниця смерті стане для нього «важким випробуванням», і що він, як і раніше, «дуже емоційно» переживає смерть матері, пише Hello!. І, що він, найімовірніше, відзначить цей день у приватному порядку.
Нагадаємо, 2017 року, до 20-ї річниці смерті Діани, Вільям та Гаррі спільно зняли два документальні фільми про свою матір для BBC та ITV.
На показі документального фільму ITV «Діана, наша мати: її життя та спадщина» у Кенсінгтонському палаці Вільям пояснив, чому він і Гаррі вважають цей фільм своїм останнім публічним висловлюванням про Діану, сказавши гостям: «Ми більше не будемо так відкрито говорити про неї».
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