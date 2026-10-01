- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 1 жовтня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: успіх цього дня чекає насамперед на тих, хто зможе подолати лінь і відсутність ініціативи.
Символ дня: Колісниця.
Стихія дня: Дерево .
Щасливе число дня: 3 .
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: авантюрин , циркон, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: печінка , кров.
Хвороби сьогодення: хвороби сьогодення, як правило, протікають у легкій формі, особливо якщо не залишити їх на самоплив і вчасно вжити необхідних заходів.
Харчування протягом дня: з раціону слід виключити шкідливу для печінки жирну та смажену їжу, а також алкоголь — навіть у мінімальній кількості він може завдати серйозної шкоди організму.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона не тільки прикрасить, а й принесе матеріальне благополуччя.
Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати урожай коренеплодів, що залишився на грядках — саме зараз у них міститься найбільше вітамінів і мінералів.
Магія та містика дня: можна читати заклинання та проводити обряди, що захищають оселю від негативного впливу.
Денні сни: сни цієї ночі не містять корисної інформації, тому, яким би не був їхній сюжет, його можна не брати до уваги.
Табу дня: необхідно ретельно обробляти будь-яку — навіть найнезначнішу — подряпину, інакше вона може спричинити сепсис.
Цитата дня: «Інтуїція освіченіша за розум» (Алекс Карел).
Читайте також:
Меркурій у Скорпіоні з 30 вересня до 6 грудня 2026 року: що нас чекає в цей період
Ліліт у Діві з 14 вересня 2026 року по 11 червня 2027 року: чому цей період непростий
Марс у Леві з 28 вересня до 26 листопада 2026 року: що нас чекає під час прояву войовничої енергії