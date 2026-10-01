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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто нікуди їхати
День активних дій, які нам диктуватиме потужна й творча енергія Місяця та зірок.
Головне — спрямувати її в потрібне русло — на вирішення питань, які є особливо важливими саме зараз. А ось куди-небудь — навіть недалеко — цього дня краще не їхати.
Сьогодні, 1 жовтня, представникам усіх знаків Зодіаку не рекомендується вирушати в подорожі, але трьом із них особливо важливо нікуди не їхати
Телець
Тельці-домосіди не люблять кудись їздити, але цього разу їх несподівано охопить бажання подорожувати. Ось тільки саме сьогодні умови для поїздок — навіть нетривалих — складуться не найсприятливішими: можуть виникнути непорозуміння з готелем або форс-мажорні обставини з квитками.
Терези
Терези люблять подорожувати, але вдалу поїздку, яка розпочнеться в цей час, можна буде назвати лише з великим перебільшенням: натрапляти на перешкоди — у переносному, а не в прямому сенсі — представникам цього знака доведеться на кожному кроці, тому, можливо, їм варто перенести подорож.
Риби
Риби, які обожнюють будь-які водойми, цілком можуть вирішити — хоча б на один день — вирушити до найближчого озера чи річки, щоб відновити сили — як моральні, так і фізичні. Але, оскільки в дорозі може виникнути серйозна затримка (необхідно враховувати нинішні реалії), їм краще залишитися вдома.
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