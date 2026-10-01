Польща змінює правила збиття ворожих дронів: подробиці

Дрон / © ТСН.ua

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Польща від 1 жовтня запроваджує нові процедури ідентифікації та знищення ворожих повітряних об’єктів у своєму повітряному просторі.

Про це пише Укрінформ.

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Про це повідомив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, нові правила вже підготовлені, а польська армія розпочала їх впровадження.

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Головна зміна стосується процедури ідентифікації цілі.

Раніше для цього польський винищувач мав наблизитися до невідомого об’єкта і візуально його ідентифікувати. Тепер військові зможуть застосовувати так звану позитивну ідентифікацію.

Для ухвалення рішення про збиття можуть використовуватися дані радарів та інших систем спостереження, а також інформація, отримана від української сторони. Це дасть змогу реагувати швидше, якщо повітряна ціль становитиме загрозу.

За словами Косіняка-Камиша, для впровадження нових правил не потрібно змінювати польське законодавство. Йдеться про внутрішні армійські процедури, які визначатимуть порядок дій пілотів та військовослужбовців ППО.

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У польському Міноборони пояснюють зміну правил регулярною загрозою проникнення безпілотників та інших повітряних об’єктів до Польщі під час російських атак на Україну. Попередня процедура створювалася передусім для мирного часу та мала мінімізувати ризик помилкового ураження цивільного літака.

Польща також розгортає багаторівневу систему ППО. Зокрема, система SAN має посилити захист східного кордону і забезпечити дешевше та ефективніше знищення безпілотників.

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