Тверде чи рідке мило: яким краще мити руки та чи справді є різниця

Яким милом краще мити руки / © pexels.com

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Питання про те, що гігієнічніше — брускове чи рідке мило, виникає щоразу, коли одним засобом користуються кілька людей. Хоча твердий шматок мила зазвичай простий, дешевий та зрозумілий, — чи достатньо він гігієнічний, якщо таким милом користується багато людей?

Про це розповідає Martha Stewart.

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Що гігієнічніше: тверде чи рідке мило

Чималу кількість людей цікавить те, чи накопичуються на твердому милі бактерії. За словами фахівців, і тверде, і рідке мило однаково ефективно очищають руки під час повсякденного миття. Офіційні центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), а також Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтверджують, що обидва варіанти добре видаляють мікроби, тому жодному з них не надають переваги.

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Утім, особливості використання кожного виду мила мають свої нюанси.

На поверхні твердого мила, яке вже хтось використовував, справді можуть накопичуватися мікроорганізми. Невелике дослідження 1984 року розкрило, що від 92% до 96% зразків твердого мила, відібраних у кількох локаціях, містили бактерії.

Для порівняння, серед зразків рідкого мила цей показник становив лише 8%. Попри це, присутність мікроорганізмів на шматку мила не означає, що вони автоматично переходять на шкіру чи можуть спровокувати хворобу.

«Бактерії на поверхні бруска не означають автоматично, що ці бактерії передаються людині, яка його використовує», — каже фармацевтка, яка розробляє засоби для догляду за шкірою, Дженіс Косма-Каві.

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Вона наводить приклад іншого експерименту, під час якого шматки мила навмисно забруднили високими концентраціями бактерій E. coli та Pseudomonas aeruginosa. Після того, як 16 учасників помили руки цим милом, науковці не виявили жодного з тестових штамів на їхній шкірі.

Хоча це дослідження охоплювало невелику групу людей і конкретний тип мила, його результати чітко демонструють різницю між наявністю бактерій на самому засобі та їхнім реальним перенесенням під час гігієнічної процедури.

То яке мило краще використовувати

Для безпечного використання твердого мила ключову роль відіграють умови його зберігання. Шматочок мила має повністю висихати між використанням, аби не розкисати у застояній воді. Саме вологе середовище створює сприятливі умови для життєдіяльності бактерій. Отже, вам потрібна мильниця, в якій не накопичується вода.

Щоб запобігти цьому, варто обирати мильниці з отворами чи решітчастим дном. Вони забезпечать стікання води та циркуляцію повітря.

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Також важливо ставити мило подалі від прямих струменів води з крана чи душу. Якщо в мильниці постійно збирається рідина, її потрібно якомога частіше зливати або переставити мильницю в інше місце.

Окрім цього, експерти радять періодично мити саму мильницю від залишків, а в разі помітного забруднення шматка мила — ополоснути його водою.

З погляду екології та економічності тверде мило часто має перевагу: воно концентрованіше, легше під час транспортування та зазвичай продається в паперовому чи картонному пакуванні замість пластикових флаконів з дозаторами.

Рідке мило також може бути екологічним вибором, якщо купувати великі змінні блоки й використовувати один і той самий дозатор багаторазово. При цьому фахівці закликають брати лише необхідну кількість засобу та уникати надмірно гарячої води, аби зменшити загальний вплив на довкілля.

Як мити руки у приміщеннях, де є потік людей

Якщо у закладах харчування, лікарні чи інших місцях з великим потоком людей вам треба помити руки, краще використовувати для цього рідке мило.

«Обидва варіанти можуть бути ефективними за умови правильного використання. У ванній кімнаті, якою користується багато людей, я часто надаю перевагу рідкому милу або милу-пінці, оскільки засіб дозується без необхідності постійно торкатися одного й того самого бруска; до того ж це зручно для дітей і для частого миття рук», — пояснює докторка Дженіс Косма-Каві.

Загалом експерти доходять висновку: незалежно від обраної форми мила, вирішальне значення має не пакування, а правильна техніка миття рук.

Потрібно намочити руки чистою проточною водою, намилити долоні, тильну сторону, міжпальцеві зони та ділянки під нігтями, ретельно терти їх щонайменше 20 секунд, після чого повністю змити піну та витерти руки чистим рушником.

Чи можна постійно митися дігтярним милом

Нагадаємо, дігтярне мило є перевіреним часом натуральним засобом на основі березового дьогтю, який за правильного використання стає ефективною альтернативою багатьом сучасним косметичним продуктам. Завдяки потужним антисептичним і протигрибковим властивостям воно глибоко очищає пори, нормалізує роботу сальних залоз, зменшує висипання, запалення та жирний блиск.

Крім догляду за тілом, цей продукт покращує стан шкіри голови, допомагає боротися з лупою, свербінням та сприяє зміцненню волосся. Також мило має заспокійливий ефект у разі подразнень чи укусів комах і цінується за простий склад без зайвої хімії.

Попри численні переваги, дігтярне мило може підсушувати шкіру. Щоб уникнути лущення, його не варто використовувати занадто часто, а після застосування важливо обов’язково зволожувати шкіру.

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