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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Жінка, яку засудили до смерті, пережила страту: очевидці розповіли про її моторошні слова та рухи

У США жінка пережила страту: їй двічі вводили препарат, проте вона вижила.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Кріста Пейк

Кріста Пейк / © dailymail.co.uk

У США не змогли стратити Крісту Пайк: її госпіталізували після того, як двічі вводили смертельну ін’єкцію. Родичі дівчинки, яку вона вбила, обурені.

Про це пише NBC News.

Що сталось під час страти

Адвокати Крісти Пайк повідомили в четвер, 1 жовтня, що вона перебуває в лікарні, але вони не знають, у якому вона стані.

Речник Департаменту виправних установ у середу ввечері не відповів на запитання, надіслане електронною поштою, щодо того, чи вона жива, але зазначив, що її «доставили до медичного закладу за межами в’язниці».

50-річна Пайк — єдина жінка у штаті, яка перебуває у камері смертників. У 1995 році її визнали винною у вбивстві однокласниці, 19-річної Коллін Слеммер, і засудили до смертної кари. На момент вбивства Пайк було 18 років.

Журналісти, які стали свідками невдалої страти, розповіли про хропіння та скарги Пайк на біль, а також про те, що вона так часто штовхала ногами, що збивала з себе простирадла. Іноді завісу зачиняли, і журналісти могли лише чути звуки.

У позові до федерального суду, поданому з метою зупинити її страту, адвокати Пайк заявили, що свідки бачили, як кати вводили «обидва шприци з речовинами для смертельної ін’єкції», але Пайк залишилася живою.

Вони зазначили, що Пайк «не втратила свідомість і в неї все ще б’ється серце», а штори в камері смерті, за словами адвокатів, «опускалися двічі».

Свідки розповіли про моторошну страту

Торі Гесснер, репортерка та ведуча телеканалу WKRN у Нашвіллі, яка була свідком п’яти страт у цьому штаті, сказала на прес-конференції: «У сьогоднішньому дні не було нічого нормального, типового — абсолютно нічого».

Гесснер розповіла, що о 19:34 було чутно, як Пайк сказала: «У мене таке відчуття, ніби рука ось-ось розірветься». Потім Пайк заговорила про цю пляму на руці й запитала: «Це так і відбувається?», — розповіла Гесснер.

Речник Департаменту виправних установ заявив, що штат «дотримувався кожного кроку законного, встановленого протоколу страти, затвердженого Генеральною прокуратурою», і що «хімічна речовина для смертельної ін’єкції, передбачена протоколом, завжди була ефективною».

Що розповіли родичі жертви Пайк

Мати Коллін Слеммер, Мей Мартінес, розповіла про невдалу спробу страти.

«Це був хаос», — сказала вона.

Вона розкритикувала повідомлення чиновників.

«Вони нічого не сказали, а потім раптом попросили всіх піти. І ми пішли. Ми нічого не знали, доки не прийшли до офісу та не зустрілися з комісаром. І він сказав, що це не спрацювало і що вона вже їде до лікарні», — сказала Мей Мартінес.

Реакція влади

Губернатор Білл Лі, республіканець, заявив у своїй заяві, що доручає провести «всебічну незалежну перевірку, щоб точно з’ясувати, що сталося». Він додав, що остання запланована на цей рік страта в Теннессі не відбудеться, як передбачалося.

Раніше Кріста Пейк зробила заяву про свою страту

Пайк написала в листі до NBC News, яким поділився її духовний радник: «Незалежно від того, чи буде моє помилування надано чи ні, я спокійна. Я не боюся смерті. Я лише нервую через сам процес».

Що відомо про злочин, за який засудили Пейк

Вбивство вона вчинила нібито через ревнощі до партнера Тадаріла Шипа, а у стосунках з ним підозрювала однокласницю Колін Слемер. У січні 1995 року Пайк разом з хлопцем та подругою Шадолою Петерсон заманили Слемер до лісу. Дівчину вбили, катуючи перед цим щонайменше пів години, а на тілі вирізали окультний символ.

Причетних швидко виявили, зокрема тому, що Пайк забрала з собою частину черепа вбитої та принесла до школи. Досі кістка серед доказів у справі, а мати вбитої марно намагалась отримати фрагмент, щоб поховати тіло доньки неушкодженим.

У підсумку суд призначив Пайк за вбивство страту та 25 років за змову, її партнеру довічне з можливістю достроково звільнитись, а її подрузі — випробувальний термін за визнання себе винною у співучасті.

Пайк намагалась оскаржити вирок, втім, не вдалось, а в ув’язненні її підозрювали у замаху на вбивство та спробі втечі.

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