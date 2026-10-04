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У жакеті з V-подібним вирізом і золотих ланцюжках: Бріжит Макрон з чоловіком зустріла президента Аргентини у Парижі
Перша леді Франції обрала для офіційної зустрічі елегантний темний костюм.
Бріжит Макрон разом із чоловіком, президентом Франції Еммануелем Макроном, зустрічала біля Єлисейського палацу в Парижі президента Аргентини Хав’єра Мілея та його сестру Каріну Мілей, які прибули до Франції з офіційним візитом.
Перша леді Франції зустрічала гостей у чорному костюмі, який складався з прямих штанів зі стрілками і приталеного двобортного жакета без коміра, з V-подібним вирізом, чіткою лінією плечей і двома рядами великих ґудзиків зі світлою облямівкою.
Вбрання Бріжит поєднала з чорними шкіряними гостроносими туфлями-човниками на високих підборах.
На шиї у неї були делікатні золоті ланцюжки з невеликими підвісками, на руках — золотий браслет і каблучками. Пані Макрон одягла об’ємну перуку з підкрученими кінчиками та чубчиком і зробила макіяж з акцентом на очах.
Еммануель Макрон був одягнений у темно-синій костюм-трійку, білу сорочку і темну краватку з принтом.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні зі сріблястим декором і туфлях кольору металік постала на урочистому бенкеті в Мадриді.