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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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258
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1 хв

У жакеті з V-подібним вирізом і золотих ланцюжках: Бріжит Макрон з чоловіком зустріла президента Аргентини у Парижі

Перша леді Франції обрала для офіційної зустрічі елегантний темний костюм.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Хав'єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон

Хав'єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон разом із чоловіком, президентом Франції Еммануелем Макроном, зустрічала біля Єлисейського палацу в Парижі президента Аргентини Хав’єра Мілея та його сестру Каріну Мілей, які прибули до Франції з офіційним візитом.

Хав’єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Хав’єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді Франції зустрічала гостей у чорному костюмі, який складався з прямих штанів зі стрілками і приталеного двобортного жакета без коміра, з V-подібним вирізом, чіткою лінією плечей і двома рядами великих ґудзиків зі світлою облямівкою.

Хав’єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Хав’єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Вбрання Бріжит поєднала з чорними шкіряними гостроносими туфлями-човниками на високих підборах.

На шиї у неї були делікатні золоті ланцюжки з невеликими підвісками, на руках — золотий браслет і каблучками. Пані Макрон одягла об’ємну перуку з підкрученими кінчиками та чубчиком і зробила макіяж з акцентом на очах.

Хав’єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Хав’єр Мілей, Еммануель Макрон, Каріну Мілей, Бріжит Макрон / © Associated Press

Еммануель Макрон був одягнений у темно-синій костюм-трійку, білу сорочку і темну краватку з принтом.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні зі сріблястим декором і туфлях кольору металік постала на урочистому бенкеті в Мадриді.

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