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В жакете с V-образным вырезом и золотых цепочках: Брижит Макрон с мужем встретила президента Аргентины в Париже
Первая леди Франции выбрала для официальной встречи элегантный темный костюм.
Брижит Макрон вместе с мужем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, встречала у Елисейского дворца в Париже президента Аргентины Хавьера Милея и его сестру Карину Милей, прибывших во Францию с официальным визитом.
Первая леди Франции встречала гостей в черном костюме, состоящем из прямых брюк со стрелками и приталенного двубортного жакета без воротника с V-образным вырезом, четкой линией плеч, двумя рядами крупных пуговиц со светлой окантовкой.
Брижит дополнила наряд черными кожаными остроносыми туфлями-лодочками на высоких каблуках.
На шее у нее были изящные золотые цепочки с небольшими подвесками, на руках — золотой браслет и кольца. Госпожа Макрон надела объемный парик с закрученными кончиками и челкой и сделала макияж с акцентом на глазах.
Эммануэль Макрон был одет в темно-синий костюм-тройку, белую рубашку и темный галстук с принтом.
Напомним, Брижит Макрон в белом платье с серебристым декором и туфлях цвета металлик появилась на торжественном банкете в Мадриде.