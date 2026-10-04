В жакете с V-образным вырезом и золотых цепочках: Брижит Макрон с мужем встретила президента Аргентины в Париже

Хавьер Милей, Эммануэль Макрон, Карина Милей, Брижит Макрон / © Associated Press

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Брижит Макрон вместе с мужем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, встречала у Елисейского дворца в Париже президента Аргентины Хавьера Милея и его сестру Карину Милей, прибывших во Францию с официальным визитом.

Хавьер Милей, Эммануэль Макрон, Карина Милей, Брижит Макрон / © Associated Press

Первая леди Франции встречала гостей в черном костюме, состоящем из прямых брюк со стрелками и приталенного двубортного жакета без воротника с V-образным вырезом, четкой линией плеч, двумя рядами крупных пуговиц со светлой окантовкой.

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Хавьер Милей, Эммануэль Макрон, Карина Милей, Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит дополнила наряд черными кожаными остроносыми туфлями-лодочками на высоких каблуках.

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На шее у нее были изящные золотые цепочки с небольшими подвесками, на руках — золотой браслет и кольца. Госпожа Макрон надела объемный парик с закрученными кончиками и челкой и сделала макияж с акцентом на глазах.

Хавьер Милей, Эммануэль Макрон, Карина Милей, Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в темно-синий костюм-тройку, белую рубашку и темный галстук с принтом.

Напомним, Брижит Макрон в белом платье с серебристым декором и туфлях цвета металлик появилась на торжественном банкете в Мадриде.

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