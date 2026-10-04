Астролог назвал знаки Зодиака, которые игнорируют сигналы своего тела

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Как будто бы сканируя состояние организма, оно на ранних стадиях при помощи самых разных сигналов — например, напряжения в плечах, сухости глаз или возникающего не вовремя чувства голода — предупреждает нас о потенциальной опасности на самых незначительных стадиях.

Обратив на них внимание, можно избежать серьезных проблем со здоровьем, но пользуются такой возможностью не все.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые игнорируют сигналы своего тела.

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Стрелец

Стрельцы живут по принципу, который можно счесть преступным: поболит и пройдет. Предстаивтели знака верят: если не обращать внимание на то, что где-то кольнуло или заболело, то ситуация самоликвидируется. Спохватываются они, как правило, тогда, когда уже трудно что-то изменить, с опозданием обвиняя в случившемся свое легкомыслие.

Овен

Овны даже незначительные проблемы со здоровьем воспринимают как досадную помеху, не дающую им достичь поставленной цели. На каждый день у представителей знака существует большой список дел, который им необходимо выполнить, поэтому они могут проигнорировать даже серьезны детали организма, не говоря уже о мелких.

Рак

Раки часто игнорируют сигналы, которые посылает им тело, и не обращаются к врачу из-за присущего им фатализма: они уверены, что все произойдет так, как написано у них на роду, а значит, можно не трепыхаться — все равно ничего не поможет. Причем, подсознательно они понимаю, что ошибаются, но все равно ничего для исправления ситуации не делают.

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