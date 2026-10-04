ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
59
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые игнорируют сигналы своего тела

Наши тело гораздо умнее и бдительнее чем мы — в силу свойственного нам легкомыслия — привыкли об этом думать.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Как будто бы сканируя состояние организма, оно на ранних стадиях при помощи самых разных сигналов — например, напряжения в плечах, сухости глаз или возникающего не вовремя чувства голода — предупреждает нас о потенциальной опасности на самых незначительных стадиях.

Обратив на них внимание, можно избежать серьезных проблем со здоровьем, но пользуются такой возможностью не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые игнорируют сигналы своего тела.

Стрелец

Стрельцы живут по принципу, который можно счесть преступным: поболит и пройдет. Предстаивтели знака верят: если не обращать внимание на то, что где-то кольнуло или заболело, то ситуация самоликвидируется. Спохватываются они, как правило, тогда, когда уже трудно что-то изменить, с опозданием обвиняя в случившемся свое легкомыслие.

Овен

Овны даже незначительные проблемы со здоровьем воспринимают как досадную помеху, не дающую им достичь поставленной цели. На каждый день у представителей знака существует большой список дел, который им необходимо выполнить, поэтому они могут проигнорировать даже серьезны детали организма, не говоря уже о мелких.

Рак

Раки часто игнорируют сигналы, которые посылает им тело, и не обращаются к врачу из-за присущего им фатализма: они уверены, что все произойдет так, как написано у них на роду, а значит, можно не трепыхаться — все равно ничего не поможет. Причем, подсознательно они понимаю, что ошибаются, но все равно ничего для исправления ситуации не делают.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie