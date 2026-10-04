4 знака китайского гороскопа 4 октября получат неожиданный импульс от судьбы

Китайский гороскоп / © Pexels

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Для четырёх знаков китайского гороскопа с воскресенья, 4 октября, может начаться гораздо более спокойный период. Астрологи считают, что день Металлической Свиньи поможет оставить часть трудностей позади и вернуть уверенность в собственных силах.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Энергию Свиньи связывают с оптимизмом, тогда как Металл символизирует решительность и смелость. На фоне месяца Огненного Петуха представители нескольких знаков могут почувствовать, что дела наконец-то начинают складываться проще.

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Свинья

Для Свиньи 4 октября может стать особенно активным днём. Важно не рассеиваться и сосредоточиться на делах, которые уже были запланированы. Астрологи советуют внимательнее присматриваться к проблемам: некоторые из них могут неожиданно превратиться в новые возможности, в частности финансовые.

Коза

Козе может стать легче после эмоционально напряжённого периода. Избавившись от накопившегося стресса, представители этого знака смогут яснее увидеть дальнейшие шаги и вернуться к планам, которые долго откладывали.

Обезьяна

Обезьяна может найти нестандартный выход из ситуации, которая долгое время сдерживала её. В этот день представители этого знака способны действовать более самостоятельно и показать окружающим, что их подход тоже может быть эффективным.

Змея

Для Змеи главной темой дня могут стать отношения с близким человеком. Астрологи предполагают, что представители этого знака первыми решатся возобновить общение с другом, с которым в последнее время отдалились друг от друга. Откровенный разговор может стать первым шагом к восстановлению доверия.

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Напомним, астрологи предупредили, что выходные 3 и 4 октября, приходящиеся на один лунный день, — не самое простое время в лунном календаре, но это не означает, что их нельзя прожить не только полноценно, но и с пользой и даже удовольствием.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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