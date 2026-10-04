Крест против Тризуба: почему символика ВСУ вызывает споры и до сих пор регулируется законами 20-летней давности

В Украине обсуждают новую военную символику / © ТСН

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В социальных сетях разгораются очередные споры вокруг символики украинской армии. Официальный символ ВСУ— малиновый крест — заподозрили в российском происхождении.

Художники и геральдисты Вооружённых сил отвечают: они уже давно разработали новую концепцию символики армии страны, находящейся в состоянии войны. Впрочем, процессы тормозят законодатели, из-за чего армейские символы продолжают существовать в соответствии с законами, принятыми ещё 20 лет назад.

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Почему де-факто на униформе и флагах изображены тризубы, а де-юре — кресты, напоминающие георгиевские, — выясняла корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

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Флаги как мотивационные символы

Господин Алексей разворачивает тяжелое темно-зеленое бархатное знамя. На нем вышит черный медведь с кроваво-красными когтями.

«Они придают воинственный облик животному, изображённому на геральдических щитах», — объясняет он.

На оборотной стороне золотом вышит герб инженерных войск.

«49-я отдельная механизированная бригада — это инженеры, которые занимаются разминированием и инженерными коммуникациями для войск. Мы изготавливаем для них мотивационные флаги», — добавляет он.

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Этот флаг, как и другие знамена, которые господин Алексей шьет в своей мастерской для различных бригад, по сути является просто украшением. Ведь официальный устав предусматривает совсем другое.

«У нас в стране, к сожалению, согласно закону о боевом знамёне воинской части, оно остаётся малиновым, причём скорее розовым, чем малиновым. И сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда с желто-красным знаменем идёт молодой парень», — отмечает специалист.

Историк и учёный Ярослав Тынченко демонстрирует советские и первые украинские флаги.

«Эти флаги были переданы в музеи в 2018 году. До 2018 года часть боевых подразделений Вооружённых сил Украины хранила боевые флаги советского образца, на 90% они не имели ничего общего со Второй мировой войной», — рассказывает Ярослав Тынченко.

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Откуда взялся малиновый крест ВСУ

Рядом с советскими красными флагами хранятся уже украинские малиновые. Они отличаются разве что оттенком и вышивкой — на украинских вышит крест. Впрочем, и он вызывает споры.

«Это абсолютно классический орден Святого Георгия IV степени, который принадлежал гетману Скоропадскому и был передан его дочерью в наш музей в середине 90-х годов», — показывает исторический экспонат Ярослав Тынченко.

Этот орден был одной из главных имперских наград, учрежденной еще Екатериной II. Украинский гетман получил его во время Первой мировой войны, когда сражался в составе имперской армии. Именно с этого ордена в начале 2000-х годов тогдашние дизайнеры нарисовали крест, который до сих пор является официальным символом Вооружённых сил Украины. Его перекрасили в малиновый цвет, заимствованный из казацких флагов.

«В то время, конечно, если учитывать, что речь шла о борьбе с советской символикой — советской звездой, серпом и молотом, — это была огромная победа. На тот момент это был беспрецедентный прорыв», — объясняет историк.

В 2006 году и крест, и цвет были утверждены на законодательном уровне. С тех пор закон не изменялся. Однако после упреков в связи с русским происхождением креста его решили перерисовать.

«Те, кто хоть немного знаком с геометрией, могут понять, что здесь четыре треугольника, которые сходятся в центре. У этого это удлиненный треугольник, вершина которого достигает противоположной стороны. То есть он по конфигурации другой», — демонстрирует изменения украинский художник и геральдист Олекса Руденко.

Алексей Руденко — автор большинства украинских наград, гербов, флагов, а также президентского штандарта и печати. Именно он преобразовывал геометрию креста, хотя сам убежден, что это была бесполезная работа:

«Другие символы должны заменить предыдущий этап. По сути, для нас этот Малиновый крест — это крест довоенной, нейтральной, слабой Украины. Боевой граненый трезубец, где все три зубца — это как холодное оружие, это символ вооружённой нации. Вот, собственно, в этом и заключается разница».

В то же время Ярослав Тынченко предостерегает от других крайностей:

«Без всякого сомнения, эти малиновые кресты нужно убрать, но и устанавливать на их место символ, связанный исключительно с православием, я бы тоже не стал этого делать».

Какие есть альтернативы

Изучая украинскую символику на протяжении всей жизни, Ярослав Тынченко отмечает, что кресты в исторических источниках встречались крайне редко. Учёный демонстрирует кокарды в виде широкого креста:

«По сути, с ним тоже не всё в порядке, ведь он создан по образцу надгробного креста XVIII века — условно с могилы казацкого атамана Ивана Сирка. В УНР, у которой современная Украина заимствует большую часть своих символов, такие кресты использовались единичное количество раз. Это проект ордена 1920 года, у него есть какой-то трагический оттенок из-за наклонных плеч. И в дальнейшем этот надгробный крест был использован для креста Симона Петлюры — это фактически тот же самый надгробный крест, но черный».

По словам историка, в истории практически не встречаются малиновые кресты: есть чёрные, золотые, белые, каменные, а малиновый — странный современный микс.

А вот господин Ярослав демонстрирует целую коллекцию трезубцев: сто лет назад их штамповали на фабриках, вырезали из фетра, прикрепляли к кителям и рисовали на автомобилях.

«Этот вопрос можно было бы вообще устранить и создать символику Вооружённых сил на основе боевого тризуба, который сегодня массово используется всеми, всем он понравился и его массово носят на военной форме», — подчеркивает учёный.

Долг перед армией и законы, не подвластные времени

В мастерской господина Алексея тем временем кипит работа: здесь шьют фуражки для военных моряков. Он показывает головные уборы, которые уже не будут дошиты:

«Мы изготавливали персонализированные шляпы для министра обороны, для главнокомандующего, для верховного главнокомандующего. Такую шляпу делали ещё и для Валерия Залужного. Это очень хорошая вещь в качестве мерча, когда в его офис приезжают зарубежные делегации».

Алексей вспоминает, как в начале войны, более десяти лет назад, он вместе с группой активистов-учёных создавал с нуля символику новой украинской армии.

«Это делалось на каких-то волонтерских началах: в пабах собиралась группа энтузиастов, которая и занималась всем этим», — вспоминает он.

Впрочем, спустя десятилетие большинство результатов этой работы энтузиастов по-прежнему остаются вне закона. Алексей надеется, что народные депутаты в конце концов законодательно утвердят современные символы украинской армии, а флаги, которые сейчас украшают лишь штабы, официально станут боевыми знаменами ВСУ.

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