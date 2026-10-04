На выборах в Латвии лидирует партия премьера: что это значит для Украины

Флаг Латвии / © Unsplash

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В Латвии на парламентских выборах наибольшую поддержку, по данным опроса избирателей на выходе с участков, получает "Объединенный список" действующего премьер-министра Андриса Кулбергса.

Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM .

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По результатам экзитпола за "Объединенный список" проголосовали около 35,6% опрошенных избирателей. Это гораздо больше, чем у ближайших конкурентов.

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Второе место занимает партия "Латвия - на первом месте" бизнесмена Айнарса Шлесерса с 11,3%, а третье - проевропейские "Прогрессивные", получающие 11,1%.

В парламент также могут пройти "Суверенная власть/Объединение молодолатышей" с 10,8%, Национальное объединение - 8,7% и "Новое единство" - 6,7%. В общей сложности, по данным опроса, 5-процентный барьер могут преодолеть шесть политических сил.

В то же время результаты экзитпола еще не окончательны. В ходе опроса около 30% респондентов не сообщили, за кого голосовали, а в выборку не вошли проголосовавшие досрочно или за рубежом.

Что это значит для Украины

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Первое место партии Кулбергса может означать сохранение нынешнего курса безопасности Латвии. В предвыборной программе "Объединенный список" выступал за усиление обороноспособности, укрепление восточной границы и развитие дроновых и противодроновых способностей, в том числе с использованием украинского опыта.

В июне правительство Кулбергса также заключило с Украиной соглашение о более широком сотрудничестве в сфере обороны, в том числе по противодействию беспилотникам.

В то же время, состав будущей коалиции еще не определен. Даже при уверенной победе "Объединенному списку" придется договариваться с другими политическими силами по формированию парламентского большинства.

Напомним, что ранее в Латвии разоблачили шпионов РФ

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