Доллар прибавил в цене / © Pixabay

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на воскресенье, 4 октября. Стоимость доллара США повысилась на 15 копеек. А показатели евро и злотого упали — каждый на 2 копейки.



Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 44,83 (+15 копеек)



Курс евро

1 евро — 50,69 (-2 копейки)



Курс злотого

1 польский злотый — 11,59 (-2 копейки)

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Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют в октябре девальвацию гривны и к доллару. В частности, Андрей Забловский говорит, что курсовой коридор на межбанковском рынке к концу октября будет в пределах 45–45,3 грн/доллар (+30 коп), наличный рынок — до 45,5 грн/доллар в продаже.

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Олег Пендзин рассмотрел два варианта: реалистичный и пессимистический. По первому курс доллара в октябре останется в пределах 45-45,5 грн/доллар. По второму (низкая вероятность) вырастет до 50 грн/доллар.

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