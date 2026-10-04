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Курс валют на 4 октября — доллар подорожал
Официальный курс гривны на воскресенье, 4 октября, останется таким же, как в субботу.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на воскресенье, 4 октября. Стоимость доллара США повысилась на 15 копеек. А показатели евро и злотого упали — каждый на 2 копейки.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,83 (+15 копеек)
Курс евро
1 евро — 50,69 (-2 копейки)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,59 (-2 копейки)
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют в октябре девальвацию гривны и к доллару. В частности, Андрей Забловский говорит, что курсовой коридор на межбанковском рынке к концу октября будет в пределах 45–45,3 грн/доллар (+30 коп), наличный рынок — до 45,5 грн/доллар в продаже.
Олег Пендзин рассмотрел два варианта: реалистичный и пессимистический. По первому курс доллара в октябре останется в пределах 45-45,5 грн/доллар. По второму (низкая вероятность) вырастет до 50 грн/доллар.