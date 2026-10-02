Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся будущего

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Кто-то стремится к нему, буквально пролистывая настоящее и забывая о прошлом, а кто-то опасается его, а потому из всех сил цепляется за пролшлое.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся будущего.

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Телец

Тельцы боятся не столько собственно будущего, сколько связанных с ним перемен- точнее, необходимости совершать действия, которые в таких случаях от них потребуются. Представители знака настолько любят покой и комфорт, что не хотят ничего менять даже в мелочах, не говоря уже о серьезных вещах.

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Рак

Раки настолько сильно высоко ценят свое настоящее, для идеального состояния которого они прикладывают массу усилий, что сами мысли о каких-то — особенно резких — переменах вызывают у них настоящий ужас. Как правило, это объясняется тем, что мнительность представителей знака рисует им страшные картины.

Козерог

Козероги стараются так организовывать свою жизнь, чтобы она была максимально удобной для них и близких им людей. Неудивительно, что в будущее они смотрят не с надеждой, а с опаской, ведь тогда им придется снова настраивать то, что неизбежно «сломается» в таком случае, а представители знака этого не любят.

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