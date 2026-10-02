Кого не мобилизуют в октябре: полный перечень оснований для отсрочки

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине во время всеобщей мобилизации мужчины с законными основаниями могут оформить отсрочку от службы. Сделать это можно через ЦНАП или приложение «Резерв+» — официально оформленный статус защищает от принудительного призыва.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на статью 23 Закона Украины №3543.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в октябре

В последнее время изменения в эту норму не вносились, поэтому в октябре правила остаются по-прежнему. Поэтому право на отсрочку имеют:

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По состоянию здоровья и пленению. Мужчины с инвалидностью какой-либо группы (отсрочка обычно предоставляется на 6 или 12 месяцев), а также лица, находившиеся в российском плену или лишенные свободы в результате агрессии РФ.

По семейным обстоятельствам. Родители трех и более несовершеннолетних детей (при отсутствии задолженности по уплате алиментов), родители-одиночки, усыновители детей-сирот, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Из-за ухода за близкими. Мужчины, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью, если у подопечных нет других трудоспособных родственников. Уход за родителями жены разрешается оформить только тогда, когда сама жена не может этого делать и отсутствуют другие близкие родственники.

Утрата близких на войне. Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время военной службы.

Обучение и преподавательская деятельность. Студенты, получающие первое высшее образование на дневной форме в заведениях профессионального и высшего образования, а также учителя и преподаватели, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Если документы бумажные, их подают через ЦНАП, а если электронные через приложение «Резерв+». Заявление рассматривается от 7 до 15 рабочих дней. Временная отсрочка должна продолжаться автоматически, однако при сбоях в системе статус нужно обновлять вручную.

Само наличие оснований от мобилизации не освобождает — отсрочку нужно обязательно оформить официально. Мужчины с оформленным статусом могут пойти в ВСУ только добровольно, а выписку из документа советуют постоянно иметь при себе.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет оформленную отсрочку или бронирование.

Ранее мы писали, что с 1 октября правила мобилизации для женщин в Украине не изменятся — принудительный призыв отсутствует, служба возможна только добровольно по контракту. На учете обязаны состоять только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.

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