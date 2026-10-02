Астрологиня назвала знаки зодіака, які бояться майбутнього

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Хтось прагне до нього, буквально перегортаючи сьогодення й забуваючи про минуле, а хтось побоюється його, а тому щосили чіпляється за минуле.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться майбутнього.

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Телець

Тельці бояться не стільки самого майбутнього, скільки пов’язаних із ним змін — точніше, необхідності вживати заходів, яких у таких випадках від них вимагатимуть. Представники цього знака настільки люблять спокій і комфорт, що не хочуть нічого змінювати навіть у дрібницях, не кажучи вже про серйозні речі.

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Рак

Раки настільки високо цінують своє сьогодення, для ідеального стану якого вони докладають чимало зусиль, так що самі думки про якісь — особливо різкі — зміни викликають у них справжній жах. Як правило, це пояснюється тим, що помисливість представників цього знака малює їм страшні картини.

Козоріг

Козороги намагаються так організувати своє життя, щоб воно було максимально зручним для них та їхніх близьких. Не дивно, що в майбутнє вони дивляться не з надією, а з побоюванням, адже тоді їм доведеться знову налаштовувати те, що неминуче «зламається» в такому випадку, а представники цього знака цього не люблять.

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