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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера і в прозорій сукні: кохана Бреда Пітта привернула увагу сміливим луком на Тижні моди
Інес де Рамон обрала для модної події сміливе вбрання ніжного блакитного відтінку, яке майже не приховувало її фігуру.
Кохана голлівудського актора Бреда Пітта — Інес де Рамон — відвідала показ Chloé, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Красуня одразу ж привернула увагу в романтичній довгій сукні ніжного волошково-блакитного відтінку від Chloé. Вбрання мало відкриті плечі, еластичний ліф із драпуванням і довгі об’ємні рукави.
Сукня була виготовлена з напівпрозорого шовкового мусліну та декорована численними оборками. Рюші прикрашали верхній край ліфа, лінію під грудьми й багатоярусний поділ.
Під вбрання Інес не одягла бюстгальтер, тому образ вийшов досить відвертим. Крізь прозору тканину також було видно щільні темні колготи.
У де Рамон було укладання з локонами, макіяж з рожевими рум’янами і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, раніше папараці зазнімкували Інес де Рамон і Бреда Пітта в Іспанії.