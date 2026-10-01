Без бюстгальтера і в прозорій сукні: кохана Бреда Пітта привернула увагу сміливим луком на Тижні моди

Інес де Рамон / © Getty Images

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Кохана голлівудського актора Бреда Пітта — Інес де Рамон — відвідала показ Chloé, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Красуня одразу ж привернула увагу в романтичній довгій сукні ніжного волошково-блакитного відтінку від Chloé. Вбрання мало відкриті плечі, еластичний ліф із драпуванням і довгі об’ємні рукави.

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Інес де Рамон / © Getty Images

Сукня була виготовлена з напівпрозорого шовкового мусліну та декорована численними оборками. Рюші прикрашали верхній край ліфа, лінію під грудьми й багатоярусний поділ.

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Під вбрання Інес не одягла бюстгальтер, тому образ вийшов досить відвертим. Крізь прозору тканину також було видно щільні темні колготи.

У де Рамон було укладання з локонами, макіяж з рожевими рум’янами і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, раніше папараці зазнімкували Інес де Рамон і Бреда Пітта в Іспанії.

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