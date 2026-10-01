"Не знаю, скільки ще витримаю": Наталка Денисенко емоційно звернулася до українців

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко емоційно висловилася про життя у Києві та зізналася, що через постійну небезпеку дедалі частіше замислюється про майбутнє.

Зірка поділилася особистими переживаннями у своєму Instagram. Денисенко зізналася, що їй непросто залишатися в столиці. Постійна загроза змушує її замислюватися над тим, як довго вона ще зможе жити у звичному ритмі. Особливо болісно акторка сприймає невизначеність. Водночас Київ залишається для неї улюбленим містом.

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«Сьогодні зловила себе на думці, що я дійсно не знаю, скільки ще я витримаю… Улюблене місто, любої країни, скільки ще я зможу тут жити життя?» — написала Наталка.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Її слова стали продовженням роздумів про можливий виїзд з України. Раніше акторка вже говорила, що останнім часом дедалі частіше повертається до цієї думки. Цього разу Денисенко не приховувала, наскільки емоційно виснажує її ситуація та постійне відчуття небезпеки.

Водночас акторка вирішила підтримати тих, хто переживає схожі почуття, і нагадала, що ніхто не має залишатися зі своїми переживаннями наодинці.

«Тримайтеся. Якщо вам теж зараз важко — знайте, ви не одні», — звернулася до підписників Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показала підрослого сина від Федінчика й насмішила незвичним сюрпризом для нього.

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