Путін / © Associated Press

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Росія стежить за тим, звідки до України надходить озброєння, однак це не означає, що Москва нібито має намір «завтра» завдавати ударів по підприємствах, які його виробляють.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передають пропагандистські росЗМІ.

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За його словами, занепокоєння Росії нібито пов’язане не безпосередньо з постачанням Україні озброєння, а з залученням західних країн до бойових дій.

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Путін заявив, що йдеться, зокрема, про удари по цілях у глибині території Росії.

Окремо він прокоментував лист МЗС РФ щодо захисту Калінінградської області. За його словами, в документі не йдеться про застосування ядерної зброї.

«У листі МЗС РФ про захист Калінінградської області не йдеться про ядерну зброю, йдеться про застосування Росією всіх засобів», — заявив російський президент.

Він також сказав, що в разі прямого нападу на Росію нібито неминуче постане питання про використання всіх наявних у РФ озброєнь.

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Водночас Путін заявив, що Росія не планує нападати на інші країни.

«Росія не збирається ні на кого нападати — ні 2029-го, ні 2030-го, ні 2050 року», — сказав він.

За словами президента РФ, Європейський Союз нібито може використати його заяви про озброєння у власних політичних цілях.

Він заявив, що ЄС, виправдовуючи свою «агресію», начебто вириватиме його слова з контексту та поширюватиме твердження про те, що Росія погрожує Європі ядерною зброєю.

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Заяви Путіна — що нового у президента РФ

Як уже повідомлялося, президент РФ Володимир Путін спробував зняти з себе відповідальність за велику війну в Україні та вчергове заявив, що Росія нібито лише «захищається» від зовнішньої агресії та не починала війну.

Також російський очільник розповів про ризик появи за допомогою ШІ саме того типу суспільства, який сам охарактеризував як «тупиковий, похмурий і антигуманний».

Звісно, очільник Кремля знову пригрозив Заходу ядерною зброєю. Він зробив чергову заяву про ядерне озброєння зброю, заговоривши про «точку неповернення», яка нібито може настати дуже швидко.

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