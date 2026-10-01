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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1263
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3 хв

Перший рівень небезпеки: синоптики забили на сполох через хвилю заморозків в Україні — які міста зачепить (мапа)

Потужний антициклон забезпечить 2 жовтня в Україні суху та сонячну погоду, проте синоптики попереджають про сильні нічні заморозки.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Заморозки восени / фото ілюстративне

Заморозки восени / фото ілюстративне

У п’ятницю, 2 жовтня, в Україні утримається суха та сонячна погода з теплими днями. Проте, синоптики попереджають: найближчої ночі у більшості областей очікуються заморозки на ґрунті.

Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 2 жовтня потужний антициклон забезпечить в Україні суху та ясну погоду. Через безхмарну ніч у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині очікуються заморозки на ґрунті.

Упродовж дня повітря прогріється до +16…+18 градусів тепла, на північному сході буде трохи свіжіше — від +12 до +16 градусів тепла, а на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22. У Києві завтра буде сонячно, а повітря прогріється до +16, нічні заморозки на ґрунті можливі лише в області та на околицях столиці.

Синоптикиня зауважує, що сухий та теплий період в Україні поки триватиме.

За даними Українського гідрометцентру, 2 жовтня погода в Україні залишиться стабільною та без опадів завдяки масштабному антициклону, центр якого переміститься з півночі Скандинавії на територію Білорусі. Як зазначають синоптики, це спричинить надходження холодного північно-східного повітря, тому тиск продовжуватиме зростати, а вологість зменшуватиметься. Впродовж дня очікується мінлива хмарність та вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Ночі залишатимуться холодними, а дні — приємно теплими для цієї пори. Нічна температура у південній частині країни становитиме до +5…+10 градусів тепла, тоді як на решті території стовпчики термометрів показуватимуть до +1…+6 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів по всій країні піднімуться до +14…+19 градусів.

Погода в Україні 2 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 жовтня / © Укргідрометцентр

Через малохмарну погоду вночі 2 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях передбачаються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий, і попереджають, що такі погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 2 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 2 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, на Київщині 2 жовтня буде хмарна погода із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, також очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +14 до +19 градусів тепла;

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 2 жовтня погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Східно-Європейською рівниною. У регіоні буде хмарно із проясненнями та без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +1 до + 6 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі будуть заморозки до -2 градусів морозу. Вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +3 до +5 градусів тепла, на поверхні ґрунту буде заморозок до -2. Вдень повітря прогріється до +18…+20 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 2 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +4 до +9;

  • вдень від +15 до +20.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +6 до +8 градусів тепла;

  • вдень від +15 до +17 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 2 жовтня буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів вище нуля.

В Одесі вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень — від +18 до +20 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 2 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме північної чверті та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень від +13 до +18 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

Нагадаємо, наступного тижня синоптики очікують помітне похолодання.

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