Російський актор Пашинін після життя в РФ став на захист України: відомий режисер розкрив деталі

Анатолій Пашинін / © Facebook/Андрій Цаплієнко

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Український режисер Андрій Дончик розповів, що відбувається з актором Анатолієм Пашиніним, який до початку війни був відомий своїми ролями у російських серіалах, а згодом став на захист України.

Режисер пригадав роботу з артистом у серіалі «Украдене щастя» та розповів про його рішення кардинально змінити своє життя. Про це Андрій Дончик розповів в інтерв’ю Анні Севастьяновій для проєкту «Наодинці з Гламуром». Режисер зізнався, що свого часу Пашинін вразив його не лише акторською грою. За словами Дончика, попри тривалу роботу в Росії, артист добре володів українською мовою.

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«Він тоді підкорив мене тим, що він, по-перше, говорив гарно українською, при тому що він, починаючи з якогось школи, фактично поїхав в Росію, там багато знімався, але він зберіг нормальну українську», — пригадав режисер.

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Андрій Дончик / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Після початку війни, за словами Дончика, актор залишив Росію та долучився до українського війська. Режисер зазначив, що Пашинін служив в «Азові» та пішов до війська добровільно.

«Після цього серіалу і з початку військових дій, він втік звідти, він служив в Азові, він був долучений до війська», — розповів Дончик.

Водночас режисер зізнався, що вже кілька років не бачився з актором і не знає, де саме той перебуває зараз. За його словами, востаннє вони контактували, коли Пашинін звертався до нього зі сценаріями та пропонував спільну роботу.

«Він зараз трошки зник з поля зору, але він служив і займався, так би мовити, пішов навіть добровільно», — сказав режисер.

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Анатолій Пашинін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Дончик також розповів, що перехід від акторської кар’єри до військової служби став для Пашиніна серйозною зміною життя. Адже до цього артист мав професію, знімався та заробляв у Росії, а після рішення залишити країну фактично опинився без звичного джерела доходу.

«Він там мав професію, мав якісь заробітки, а тут він залишився фактично без роботи і без якихось засобів до існування, його армія фактично годувала», — зазначив Андрій Дончик.

Анатолій Пашинін / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Нагадаємо, Анатолій Пашинін народився в Україні, однак багато років будував акторську кар’єру в Росії та знімався у російських серіалах і фільмах. Широкій українській аудиторії він, зокрема, запам’ятався роллю у серіалі «Украдене щастя», режисером якого був Андрій Дончик.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Службовий роман? Одразу ДВІ ПАРИ РОЗСЕКРЕЧЕНО! Прем'єра фільму ДОВЖЕНКО. ПЕРШИЙ ПОГЛЯД.

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