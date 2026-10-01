Тіна Кароль розсекретила, як святкуватиме 18-річчя сина та коли він повернеться до України

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

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Українська співачка та тренерка 14-го сезону «Голосу країни» Тіна Кароль розсекретила, як святкуватиме 18-річчя сина та коли він вже повернеться до України з-за кордону.

Цьогоріч у родині артистки буде особливе дата. Син співачки 18 листопада стане повнолітнім, оскільки йому вже виповниться 18 років. На проєкті «ЖВЛ представляє» виконавиця розсекретила як святкуватиме день народження Веніаміна.

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До слова, син знаменитість живе та навчається у Великій Британії. Тіна Кароль говорить, що підбере такий день та вирушить до сина, аби його привітати. При цьому співачка намагатиметься поїхати до Великої Британії саме тоді, коли це не заважатиме навчанню Веніаміна. А от сам син Тіни Кароль завітає до мами до України вже у грудні, коли у нього будуть канікули.

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Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

«Так, 18 років! Він приїде вже в грудні сюди. Я до нього, безумовно, приїду привіти! Обов’язково! Треба буде викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі. Є екстрені випадки, коли до них можна. А так вони перебувають у ком’юніті. Я не перериваю його навчання жодними своїми емоційними сплесками», — поділилась артистка.

Зазначимо, від 2016 року син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії. Веніамін здобуває освіту в престижній приватній школі-пансіонаті. Юнак обрав такі напрями: політологія, економіка та бізнес.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль здивувала причиною, чому не ходить у кіно та на концерти колег. Виконавиця зізналась, що саме заважає їй насолоджуватися такими видами розваг.

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