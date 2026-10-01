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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дата-центр "Парковий" у Києві повністю зруйнований після ударів РФ

Київський датацентр «ПАРКОВИЙ» повністю зупинив роботу через ворожі удари.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Київський датацентр «ПАРКОВИЙ» повністю зупинив роботу через ворожі удари: що відомо про стан даних та персоналу

Київський датацентр «ПАРКОВИЙ» повністю зупинив роботу через ворожі удари: що відомо про стан даних та персоналу

У Києві в результаті серії російських ударів сьогодні, 1 жовтня, майданчик Датацентру «ПАРКОВИЙ» повністю припинив свою роботу через критичні пошкодження.

Про це передає пресслужба датацентру.

«У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру „ПАРКОВИЙ“ у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе», — йдеться в повідомленні.

Як повідомили в компанії, серед працівників датацентру жертв і постраждалих немає — увесь персонал перебуває в безпеці.

Також у датацентрі запевнили, що, попри руйнування, дані клієнтів та операційні потужності повністю збережено. Завдяки задіяним протоколам резервування всі сервіси вже розгорнуті та відновлюють роботу на альтернативних майданчиках у країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, цей датацентр розташовано в приміщенні Конгресно-виставкового центру «Парковий» у центрі Києва. Днями датацентр оголошував про припиння роботи. РФ у вересні завдала кілька ударів по ньому.

Як зауважує lb.ua, КВЦ, крім датацентру, має інший функціонал. Зокрема, в приміщенні «Паркового» часто проводила заходи партія «Слуга народу».

Раніше ми пояснювали, що таке дата-центр і як він працює.

Також ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

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