ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Роналду після скандалу позбавили 7-го номера у збірній Португалії — кому він перейшов

Після від'їзду Кріштіану Роналду з табору національної команди під сьомим номером на матч проти Данії заявлений Рафаел Леау.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, який зі скандалом залишив розташування збірної Португалії, позбавили 7-го номера у національній команді.

Це можна побачити з офіційних заявок на матч третього туру Ліги націй між Португалією та Данією, опубліованих на офіційному сайті УЄФА.

Після від'їзду Роналду з табору збірної під сьомим номером на поєдинок проти данців заявлений вінгер "Галатасарая" Рафаел Леау.

Зазначимо, що Роналду носив 7-ку в збірній Португалії від 2007 року. До нього протягом десяти років цей номер носив Луїш Фігу.

Матч Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч Ліги націй із Данією. Після цього Роналду вирішив залишити табір збірної й оголосив про це в соцмережах.

Своєю чергою, ЗМІ повідомили, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що португальська федерація футболу зробила офіційну заяву після скандалу з Роналду.

Також ми розповідали, що Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie