Роналду після скандалу позбавили 7-го номера у збірній Португалії — кому він перейшов

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, який зі скандалом залишив розташування збірної Португалії, позбавили 7-го номера у національній команді.

Це можна побачити з офіційних заявок на матч третього туру Ліги націй між Португалією та Данією, опубліованих на офіційному сайті УЄФА.

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Після від'їзду Роналду з табору збірної під сьомим номером на поєдинок проти данців заявлений вінгер "Галатасарая" Рафаел Леау.

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Зазначимо, що Роналду носив 7-ку в збірній Португалії від 2007 року. До нього протягом десяти років цей номер носив Луїш Фігу.

Матч Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

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Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч Ліги націй із Данією. Після цього Роналду вирішив залишити табір збірної й оголосив про це в соцмережах.

Своєю чергою, ЗМІ повідомили, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

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Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що португальська федерація футболу зробила офіційну заяву після скандалу з Роналду.

Також ми розповідали, що Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії.

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