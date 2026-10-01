Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду ризикує отримати санкції після того, як самовільно зі скандалом залишив розташування збірної Португалії.

Про це повідомляє A Bola.

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Згідно з дисциплінарним регламентом португальської федерації футболу, гравець, який без поважної причини залишає табір збірної, не з'являється на тренування, матч чи інший захід, карається дискваліфікацією на термін від одного до шести місяців.

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Також у таких випадках для футболістів передбачено штраф у розмірі від 500 до 1000 євро.

27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

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Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч третього туру Ліги націй із Данією, який відбудеться 1 жовтня. Після цього Роналду вирішив залишити табір збірної й оголосив про це в соцмережах.

Своєю чергою, ЗМІ повідомили, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

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На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що португальська федерація футболу зробила офіційну заяву після скандалу з Роналду.

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