Календар стрижок на жовтень 2026 року: сприятливі дні для візиту перукаря

Календар стрижок на жовтень 2026 року / © pexels.com

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Прихильники місячних календарів вважають, що результат процедур із волоссям може залежати не лише від майстерності перукаря та правильного догляду, а й від фази Місяця, місячного дня та знака зодіаку, в якому перебуває нічне світило.

У жовтні будуть періоди як зростального, так і спадного Місяця, а також Молодик і Повня. Тому перед записом до салону можна звіритися з календарем та вибрати найбільш сприятливі дні для стрижки у жовтні 2026 року.

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Найсприятливіші дні для стрижки у жовтні 2026 року

Особливо вдалими датами місячного календаря цього місяця вважаються 8, 17 та 21 жовтня. Найкращу сукупність факторів має 17 жовтня 2026 року.

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8 жовтня, четвер. Місяць спадає та перебуває у Діві. День підходить для стрижки й догляду за волоссям. Це хороший момент для тих, хто хоче освіжити форму зачіски та не прагне дуже швидкого відростання волосся.

17 жовтня, субота. Один із найсприятливіших днів місяця. Місяць зростає та перебуває у Козерозі. Можна планувати стрижку, зміну зачіски та інші процедури з волоссям. Якщо давно хотілося оновити образ, цю дату варто взяти до уваги.

21 жовтня, середа. Ще один сприятливий день для відвідування перукаря. Місяць продовжує зростати, переходячи з Водолія в Риби. День можна використати для стрижки та експериментів із зовнішністю.

Календар стрижок на жовтень 2026 року за днями

1 жовтня. Спадний Місяць у Близнюках. День має неоднозначний вплив, тому радикальну зміну зачіски краще добре обміркувати.

2 жовтня. Місяць переходить із Близнюків у Рак. Для стрижки день не належить до найкращих, особливо якщо ви плануєте серйозно змінити довжину волосся.

3 жовтня. Третя чверть, Місяць у Раку. Нейтральний період, коли можна обмежитися звичним доглядом за волоссям.

4 жовтня. Спадний Місяць у Раку. Не найвдаліша дата для походу до перукаря. Зміну іміджу доцільніше перенести.

5 жовтня. Місяць переходить із Рака у Лева. День стає сприятливішим для роботи із зачіскою, особливо після переходу Місяця до знака Лева.

6 жовтня. Спадний Місяць у Леві. Можна підрівняти волосся або оновити форму стрижки, якщо ви не прагнете швидкого відростання довжини.

7 жовтня. Місяць переходить із Лева у Діву. Загалом день можна використовувати для догляду та стрижки, однак варто враховувати час переходу між знаками.

8 жовтня. Один із найкращих днів першої половини місяця. Спадний Місяць у Діві створює сприятливе поєднання для стрижки.

9 жовтня. Місяць переходить із Діви у Терези. Енергетика дня неоднозначна, тому серйозні експерименти із зачіскою краще відкласти.

10 жовтня. Молодик у Терезах. Для кардинальної зміни зачіски це не найкращий момент. День більше підходить для відпочинку волосся та м’якого догляду.

11 жовтня. Починається період зростального Місяця. Він переходить із Терезів у Скорпіона. Результат стрижки може бути непередбачуваним, тому краще вибирати добре знайому зачіску.

12 жовтня. Зростальний Місяць у Скорпіоні. День має як позитивні, так і несприятливі характеристики. Якщо немає необхідності поспішати, можна перенести стрижку на вдалішу дату.

13 жовтня. Місяць залишається у Скорпіоні. Не найкращий день для кардинального перетворення та складних експериментів із волоссям.

14 жовтня. Місяць переходить зі Скорпіона у Стрільця. День неоднозначний, тому краще обмежитися доглядовими процедурами.

15 жовтня. Зростальний Місяць у Стрільці. Певні фактори сприяють стрижці, проте день не належить до найсильніших у календарі.

16 жовтня. Місяць переходить зі Стрільця у Козерога. Якщо є можливість, із серйозною зміною зачіски краще зачекати до наступного дня.

17 жовтня. Найсприятливіший день для стрижки у жовтні 2026 року. Зростальний Місяць перебуває у Козерозі. Вдалий час для відвідування салону, оновлення зачіски та зміни образу.

18 жовтня. Перша чверть Місяця у Козерозі. Попри сприятливий знак, інші фактори дня менш вдалі, тому результат може не повністю відповідати очікуванням.

19 жовтня. Місяць переходить із Козерога у Водолія. День має переважно нейтральний характер. Можна зробити звичну стрижку без радикальних змін.

20 жовтня. Зростальний Місяць у Водолії. Підійде для тих, хто готовий до експериментів, але для класичної стрижки можна вибрати сприятливішу дату.

21 жовтня. Один із найкращих днів місяця. Зростальний Місяць переходить із Водолія у Риби. День сприятливий для стрижки, хоча при виборі складних процедур варто враховувати особливості власного волосся.

22 жовтня. Зростальний Місяць у Рибах. Стрижку краще планувати обережно. Більше уваги можна приділити м’якому домашньому догляду.

23 жовтня. Місяць переходить із Риб в Овна. День неоднозначний і не належить до найкращих для кардинальної зміни довжини.

24 жовтня. Зростальний Місяць в Овні. Попри деякі сприятливі характеристики дня, положення Місяця робить його неідеальним для стрижки.

25 жовтня. Місяць залишається в Овні. Від серйозних змін зачіски краще утриматися та перенести запис до майстра.

26 жовтня. Повня. Місяць переходить з Овна у Тельця. День суперечливий: частина факторів сприятлива, проте повня та зміна знака можуть зробити результат менш передбачуваним.

27 жовтня. Починається спадання Місяця, який перебуває у Тельці. День можна розглядати для стрижки, якщо ви хочете довше зберегти форму зачіски.

28 жовтня. Спадний Місяць переходить із Тельця у Близнюків. Загалом день нейтральний. Підійде для невеликої корекції довжини.

29 жовтня. Спадний Місяць у Близнюках. Не найсприятливіший момент для серйозних змін. Краще обмежитися нескладними процедурами.

30 жовтня. Місяць переходить із Близнюків у Рак. Стрижку та радикальне оновлення образу бажано перенести на інший день.

31 жовтня. Спадний Місяць у Раку. День має змішані характеристики, тому краще вибрати звичний догляд, не експериментуючи із зачіскою.

Коли краще стригти волосся за місячним календарем

У місячних календарях враховують одразу кілька факторів: фазу Місяця, місячну добу та положення нічного світила у знаках Зодіаку. Саме їхнє поєднання визначає, наскільки сприятливим вважається певний день.

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Традиційно період зростального Місяця вибирають ті, хто хоче частіше оновлювати зачіску та швидше повернути довжину після стрижки. У жовтні 2026 року Місяць зростатиме після Молодика 10 жовтня і до Повні 26 жовтня.

Спадний Місяць, навпаки, можна вибрати, якщо хочеться довше зберігати форму короткої стрижки. У жовтні такий період припадає на початок місяця до Молодика, а також починається знову після Повні.

Окремої уваги заслуговують Молодик 10 жовтня та Повня 26 жовтня. У традиції місячних календарів ці дні вважають перехідними, тому кардинальні експерименти із зовнішністю часто рекомендують переносити на спокійніший період.

Як знак зодіаку впливає на вибір дня для стрижки

При складанні місячного календаря враховують не тільки фазу Місяця. Значення має й знак зодіаку, через який він проходить.

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Одним із найбільш сприятливих положень традиційно вважають Місяць у Діві. Саме тому 8 жовтня потрапляє до переліку найкращих дат місяця.

Хорошим періодом вважається і Місяць у Козерозі. На 17 жовтня припадає особливо вдале поєднання місячного дня, фази та знака Зодіаку, завдяки чому ця дата є головним сприятливим днем місяця.

Перебування Місяця в Раку, Рибах або Овні за традиціями місячного календаря частіше розглядають як менш вдалий час для складних маніпуляцій із волоссям. У такі дні можна віддати перевагу звичайному догляду.

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