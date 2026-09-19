Лавров і Рубіо можуть зустрітися на Генасамблеї ООН: говоритимуть про Україну

Лавров і Рубіо / © Associated Press

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У Нью-Йорку може відбутися зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в коментарі пропагандистам.

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За словами Захарової, зараз графік робочих зустрічей Лаврова під час Генасамблеї ще формується. При цьому російське відомство розглядає можливість переговорів з Рубіо. Остаточної домовленості про зустріч поки що немає.

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Окремо вона заявила, що українська тема залишиться однією із ключових у міжнародних контактах Лаврова під час роботи Генасамблеї. Таким чином, якщо переговори з американським держсекретарем відбудуться, ситуація довкола України може стати однією з головних тем обговорення.

Нагадаємо, 81 сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася 8 вересня. Її головною темою стало «Відновлення довіри, управління трансформаціями: Організація Об’єднаних Націй, що працює на благо всіх». Загальні дебати триватимуть від 22 до 28 вересня.

8 вересня в МЗС України підтвердили попередню домовленість про зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа. Одним із можливих місць проведення називали відкриття 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський традиційно бере в ній участь щороку. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що у графіку Трампа не запланована зустріч із Зеленським.

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