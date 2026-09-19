Чоловік витяг з річки "динозавра" з довгою трикутною мордою

Батьківські види цих риб розділилися близько 100 мільйонів років тому

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У Техасі місцевий житель Себастьян Бенітес рибалив на річці Трініті та витяг рідкісний гібрид двох видів панцирників. Самкою виявилася алігаторова щука, самцем — довгорилий панцирник.

Про це повідомляє американський сайт Chron із посиланням на Департамент парків та дикої природи Техасу.

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У вигляді риби природа поєднала риси обох видів. Алігаторова щука має коротку і широку морду, схожу на крокодилячу, а у довгокурого панцирника вона витягнута в довгу вузьку голку. Гібрид отримав подовжену морду трикутної форми.

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Чим особливі панцирні щуки

Лінія панцирних щук існує понад 200 мільйонів років, але в окремі види вона розділилася приблизно 100 мільйонів тому. Проведене 2024 року дослідження вперше описало біологічний механізм, який пояснює застилість деяких тварин у часі, що здається. З’ясувалося, що у частини «живих копалин» еволюція триває помітно повільніше, отже, вони здатні давати життєздатне потомство — навіть якщо спільного предка вони мали ще в епоху динозаврів.

Унікальність гібрида алігаторової щуки та довголихого панцирника в тому, що поділ його батьківських видів — найдавніший серед тварин, рослин та грибів. Трапляються такі риби рідко.

За оцінкою Департаменту парків та дикої природи Техасу, на них припадає лише близько одного-двох відсотків популяції щук.

Нагадаємо, у водах поблизу грецьких островів, які щороку приваблюють мільйони туристів, стрімко поширюється інвазивна срібнощока риба-фугу. Через її смертельно небезпечну отруту та надзвичайно потужні щелепи, здатні завдавати важких травм, серед місцевих жителів і відпочивальників зростає занепокоєння.

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