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- Шоу-бізнес
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У прозорому вбранні з квітковими аплікаціями: Флоренс П’ю у ніжно-пікантному образі прийшла на івент
30-річна акторка у красивому вбранні розпочала промокампанію нового серіалу Netflix, у якому зіграла одну з центральних ролей і стала виконавчою продюсеркою.
Флоренс П’ю відвідала спеціальний показ та розмову, присвячені новому серіалу Netflix «На схід від Едему» (East of Eden).
Для цієї події Флоренс обрала романтичний і водночас досить пікантний образ від Rodarte з колекції весна-літо 2017. Комплект ніжного масляно-жовтого відтінку складався з укороченого топа та спідниці міді.
Кроптоп мав високий комір, короткі багатошарові рукави з рюшами та розріз спереду, який оголював декольте і живіт акторки. Вбрання було щедро декороване вишивкою у вигляді гілочок, дрібними квітковими аплікаціями та фактурними деталями.
Не менш ефектною була асиметрична спідниця з високим посадженням. Її пошили з напівпрозорого тюлю в горошок і прикрасили асиметричними воланами та квітковою вишивкою. Крізь прозору тканину було видно ноги акторки.
Взута вона була в атласні туфлі-човники кольору хакі. Лук зірка доповнила годинником і прикрасами Bvlgari. Волосся Флоренс зібрала у недбалу високу зачіску, залишивши кілька пасм біля обличчя. У макіяжі вона зробила акцент на очах за допомогою сріблясто-сірих тіней, а для губ обрала нюдову помаду.
«На схід від Едему» — нова семисерійна екранізація однойменного роману Джона Стейнбека 1952 року. Події сімейної саги розгортаються протягом кількох поколінь, а в центрі нової адаптації опиниться родина Трасків і особливо Кеті Еймс — складна антигероїня, яку зіграла П’ю.
Разом із нею у серіалі знялися Крістофер Ебботт, Майк Фейст, Хун Лі, Трейсі Леттс, Кіаран Гайндс, Марта Плімптон, Джозеф Зада та Джо Андерс. Цікаво, що авторкою адаптації стала Зої Казан — онука режисера Еліа Казана, який 1955 року зняв знамениту кіноверсію «На схід від Едему» з Джеймсом Діном.
Прем’єра всіх семи епізодів «На схід від Едему» на Netflix запланована на 1 жовтня.