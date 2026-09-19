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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

У прозорому вбранні з квітковими аплікаціями: Флоренс П’ю у ніжно-пікантному образі прийшла на івент

30-річна акторка у красивому вбранні розпочала промокампанію нового серіалу Netflix, у якому зіграла одну з центральних ролей і стала виконавчою продюсеркою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Флоренс П’ю

Флоренс П’ю / © Getty Images

Флоренс П’ю відвідала спеціальний показ та розмову, присвячені новому серіалу Netflix «На схід від Едему» (East of Eden).

Для цієї події Флоренс обрала романтичний і водночас досить пікантний образ від Rodarte з колекції весна-літо 2017. Комплект ніжного масляно-жовтого відтінку складався з укороченого топа та спідниці міді.

Флоренс П’ю / © Getty Images

Флоренс П’ю / © Getty Images

Кроптоп мав високий комір, короткі багатошарові рукави з рюшами та розріз спереду, який оголював декольте і живіт акторки. Вбрання було щедро декороване вишивкою у вигляді гілочок, дрібними квітковими аплікаціями та фактурними деталями.

Не менш ефектною була асиметрична спідниця з високим посадженням. Її пошили з напівпрозорого тюлю в горошок і прикрасили асиметричними воланами та квітковою вишивкою. Крізь прозору тканину було видно ноги акторки.

Взута вона була в атласні туфлі-човники кольору хакі. Лук зірка доповнила годинником і прикрасами Bvlgari. Волосся Флоренс зібрала у недбалу високу зачіску, залишивши кілька пасм біля обличчя. У макіяжі вона зробила акцент на очах за допомогою сріблясто-сірих тіней, а для губ обрала нюдову помаду.

«На схід від Едему» — нова семисерійна екранізація однойменного роману Джона Стейнбека 1952 року. Події сімейної саги розгортаються протягом кількох поколінь, а в центрі нової адаптації опиниться родина Трасків і особливо Кеті Еймс — складна антигероїня, яку зіграла П’ю.

Разом із нею у серіалі знялися Крістофер Ебботт, Майк Фейст, Хун Лі, Трейсі Леттс, Кіаран Гайндс, Марта Плімптон, Джозеф Зада та Джо Андерс. Цікаво, що авторкою адаптації стала Зої Казан — онука режисера Еліа Казана, який 1955 року зняв знамениту кіноверсію «На схід від Едему» з Джеймсом Діном.

Прем’єра всіх семи епізодів «На схід від Едему» на Netflix запланована на 1 жовтня.

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