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- Шоу-бізнес
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У фіалковій сукні з тюлю: Флоренс П’ю дебютувала на церемонії Emmy
Акторка з’явилася у романтичному образі, який важко було не помітити. Ніжні відтінки, делікатний блиск і розкішні деталі додали її виходу особливого шарму.
30-річна Флоренс П’ю цього року вперше з’явилася на церемонії нагородження Emmy, яка проводилася у Лос-Анджелесі. Зірка вишла на фотокол у вишуканому творінні британського бренду — спеціально створеній для неї сукні Vivienne Westwood фіалкових відтінків.
Вбрання було розшите лелітками, а також прикрашене романтичними драпованими рукавами-накидками. Водночас плечі були повністю відкритими, що надавало образу особливої витонченості. Також у сукні Флоренс був довгий шлейф, який додавав образу романтики.
Акторка зібрала волосся в м’яку елегантну високу зачіску, а її шию прикрашало кольє відBvlgari з рожевого золота, що було оздоблене діамантами, морганітами та турмалінами.
Макіяж же акторки був виконаний у стриманій гаммі і не мав сильних акцентів, а лише підкреслював красу П’ю.
Ця її поява на публіці сталася лише через кілька тижнів після попередньої великої появи на червоній доріжці — британської прем’єри «Людина-павук: Абсолютно новий день». Тоді акторка обрала сукню від Tamara Ralph архітектурного дизайну.