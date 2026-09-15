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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

У фіалковій сукні з тюлю: Флоренс П’ю дебютувала на церемонії Emmy

Акторка з’явилася у романтичному образі, який важко було не помітити. Ніжні відтінки, делікатний блиск і розкішні деталі додали її виходу особливого шарму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Associated Press

30-річна Флоренс П’ю цього року вперше з’явилася на церемонії нагородження Emmy, яка проводилася у Лос-Анджелесі. Зірка вишла на фотокол у вишуканому творінні британського бренду — спеціально створеній для неї сукні Vivienne Westwood фіалкових відтінків.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Вбрання було розшите лелітками, а також прикрашене романтичними драпованими рукавами-накидками. Водночас плечі були повністю відкритими, що надавало образу особливої витонченості. Також у сукні Флоренс був довгий шлейф, який додавав образу романтики.

Акторка зібрала волосся в м’яку елегантну високу зачіску, а її шию прикрашало кольє відBvlgari з рожевого золота, що було оздоблене діамантами, морганітами та турмалінами.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Макіяж же акторки був виконаний у стриманій гаммі і не мав сильних акцентів, а лише підкреслював красу П’ю.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Ця її поява на публіці сталася лише через кілька тижнів після попередньої великої появи на червоній доріжці — британської прем’єри «Людина-павук: Абсолютно новий день». Тоді акторка обрала сукню від Tamara Ralph архітектурного дизайну.

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