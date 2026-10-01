"Не Росія почала воювати": Путін видав нову заяву про війну в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін спробував зняти з себе відповідальність за повномасштабне вторгнення до України та видав чергові абсурдні заяви про те, що Росія нібито лише «захищається» від зовнішньої агресії.

Про це Путін сказав під час пленарного засідання дискусійного клубу «Валдай», передають російські ЗМІ.

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Путін про війну в Україні: що вигадав

За версією російського диктатора, РФ свідомо поставили в такі умови, коли вона була змушена взяти до рук зброю. Він цинічно стверджує, що не Росія розпочала бойові дії, а війну нібито розв’язали проти неї.

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«Правда щодо України полягає в тому, що не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати», — заявив очільник Кремля.

Крім того, Путін знову вдався до вигадок про «переслідування росіян» і намагався виправдати військову агресію уявними загрозами з боку України та Заходу.

«Не треба було перетворювати русофобію і вбивство російських людей на державну ідеологію в Україні», — додав він.

Очільник РФ також заявив, що його країну «свідомо підвели» до конфлікту, а русофобію та спроби завдати країні стратегічної поразки нібито зробили інструментом міжнародної політики. А ще він дуже запевняв, що російські війська начебто завжди дотримувалися гуманітарних норм і ніколи першими не завдавали ударів по невійськових об’єктах.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що людство наближається до «вирішального моменту» через масштабні геополітичні трансформації.

Також через успіхи ЗСУ на полі бою Кремль переглянув свою початкову стратегію перемоги та передчасно розпочав масовані удари по енергетиці, щоб зневірити українців і примусити Київ до капітуляції.

Раніше ми писали, що Путін збільшує військові витрати до критичного рівня, повторюючи фатальну помилку Леоніда Брежнєва та створюючи умови для розпаду РФ за сценарієм СРСР.

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